Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиянка удивилась числу русских в Ванкувере: как на Арбате
Как вернуть белизну и свежесть белым вещам?
Археи, подарившие нам иммунитет: что нового узнали учёные?
Секреты идеальных налистников: простые шаги к традиционному русскому деликатесу
Почти 18% американских семей не обеспечены продовольственной безопасностью
Молдинги и карнизы остаются актуальными в интерьере всегда
В 2025 году турпоток из Приморья в КНДР достигнет 10 тысяч человек
Продлите сезон сбора зелени: секреты получения второго урожая с помощью ножниц
Все, что нужно для ухода за мужскими волосами: от шампуня до средств для укладки

Как выбрать идеальные очки для плавания?

Эксперт Казанцева рассказала, какие виды очков для плавания существуют
2:11
Спорт

Какие существуют виды очков для плавания, рассказала эксперт Татьяна Казанцева.

Эксперт Казанцева рассказала, какие виды очков для плавания существуют
Фото: Australian Paralympic Committee/Australian Sports Commission by Sport the library, CC BY-SA 3.0

Если вы их правильно подобрали, вашим глазам будет обеспечена защита от хлорированной воды в бассейне и от солёной — в море. Очки также нейтрализуют действие ультрафиолетового излучения. Это пригодится на тренировках на открытой воде.

"Очки заметно улучшают видимость под водой. Это важно для тренировок и соревнований", — цитирует Казанцеву "Чемпионат".

Типы очков для плавания:

Тренировочные

Они нужны для плавания в бассейне. Разработаны с учётом необходимости длительного использования и комфорта при продолжительных тренировках. Они оснащены силиконовыми или резиновыми уплотнителями.

Соревновательные очки

Они обладают компактными габаритами и позволяют мягкой части плотно прилегать к коже, что уменьшает сопротивление воды и помогает пловцу двигаться быстрее. 

Очки для открытой воды

Обычно они имеют крупные линзы, обеспечивающие широкий обзор и позволяющие пловцу видеть окружающую среду, в том числе ориентиры на берегу.

Детские очки

Такие очки адаптированы под размеры головы и лица ребёнка, чтобы вода не попала внутрь. Часто их делают из мягких гипоаллергенных материалов.

Полумаски

Они покрывают большую часть лица. Это помогает защитить от воды и улучшить видимость. Широкие линзы удобны при плавании в условиях ограниченной видимости. 

Очки с диоптриями

Они пригодятся пловцам с нарушением зрения. Эти очки корректируют его аналогично обычным очкам или контактным линзам. 

Чтобы выбрать идеальные очки, нужно, чтобы они плотно прилегали к коже вокруг глаз, не вызывая дискомфорта. Прежде чем купить, их стоит примерить: прикладываем обтюраторы (мягкие части) к глазам, не перекидывая ремешок вокруг головы, и слегка надавливаем, чтобы создать вакуум. Если очки могут несколько секунд продержаться на глазах, значит, они вам подходят и протекать не будут.

Уточнения

Пла́вание — вид спорта или спортивная дисциплина, заключающаяся в преодолении вплавь за наименьшее время различных дистанций. При этом в подводном положении по действующим ныне правилам разрешается проплыть не более 15 м после старта или поворота (в плавании брассом подобное ограничение сформулировано по-другому); скоростные виды подводного плавания относятся не к плаванию, а к подводному спорту.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Белый цвет и минимализм больше не в моде: какие тренды в интерьере уйдут в прошлое

В следующем году минималистичные интерьеры, которые долгое время пользовались популярностью, окончательно утратят свою актуальность.

Минимализм уходит в прошлое: советы по обновлению интерьера
Не только легендарный мейн-кун: знакомимся с другими большими кошачьими
4 породы домашних кошек, которые могут сравниться с мейн-кунами
Как избавиться от слизней без химикатов: что действительно работает
Надежность под вопросом: какие АКПП чаще всего ломаются
МРК "Каракурт". Новый мощный корвет с ракетами "Калибр" или "Оникс" Дмитрий Плотников Политолог Гусий: охота ВСУ за поездами — тактика террористов Олег Володин Военно-полевая почта всегда приближала солдата и офицера к дому Сергей Лебедев
Сводка с фронта: дезертирство и неподчинение стали главной проблемой ВСУ, в Кривом Роге уничтожено 70 натовцев
Отказ во въезде в Южную Корею: туристка не смогла назвать количество деревьев в отеле
Как избежать хаоса на кухне: эффективные решения для хранения продуктов, приборов и бытовой химии
Как избежать хаоса на кухне: эффективные решения для хранения продуктов, приборов и бытовой химии
Последние материалы
Археи, подарившие нам иммунитет: что нового узнали учёные?
Секреты идеальных налистников: простые шаги к традиционному русскому деликатесу
Почти 18% американских семей не обеспечены продовольственной безопасностью
Молдинги и карнизы остаются актуальными в интерьере всегда
Эксперт Казанцева рассказала, какие виды очков для плавания существуют
В 2025 году турпоток из Приморья в КНДР достигнет 10 тысяч человек
Продлите сезон сбора зелени: секреты получения второго урожая с помощью ножниц
Все, что нужно для ухода за мужскими волосами: от шампуня до средств для укладки
Секреты кулинаров: как правильно жарить яйца для идеальной яичницы
Qualcomm изучает возможность покупки активов Intel
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.