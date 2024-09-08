Как выбрать идеальные очки для плавания?

Какие существуют виды очков для плавания, рассказала эксперт Татьяна Казанцева.
Если вы их правильно подобрали, вашим глазам будет обеспечена защита от хлорированной воды в бассейне и от солёной — в море. Очки также нейтрализуют действие ультрафиолетового излучения. Это пригодится на тренировках на открытой воде.
"Очки заметно улучшают видимость под водой. Это важно для тренировок и соревнований", — цитирует Казанцеву "Чемпионат".
Типы очков для плавания:
Они нужны для плавания в бассейне. Разработаны с учётом необходимости длительного использования и комфорта при продолжительных тренировках. Они оснащены силиконовыми или резиновыми уплотнителями.
Они обладают компактными габаритами и позволяют мягкой части плотно прилегать к коже, что уменьшает сопротивление воды и помогает пловцу двигаться быстрее.
Обычно они имеют крупные линзы, обеспечивающие широкий обзор и позволяющие пловцу видеть окружающую среду, в том числе ориентиры на берегу.
Такие очки адаптированы под размеры головы и лица ребёнка, чтобы вода не попала внутрь. Часто их делают из мягких гипоаллергенных материалов.
Они покрывают большую часть лица. Это помогает защитить от воды и улучшить видимость. Широкие линзы удобны при плавании в условиях ограниченной видимости.
Они пригодятся пловцам с нарушением зрения. Эти очки корректируют его аналогично обычным очкам или контактным линзам.
Чтобы выбрать идеальные очки, нужно, чтобы они плотно прилегали к коже вокруг глаз, не вызывая дискомфорта. Прежде чем купить, их стоит примерить: прикладываем обтюраторы (мягкие части) к глазам, не перекидывая ремешок вокруг головы, и слегка надавливаем, чтобы создать вакуум. Если очки могут несколько секунд продержаться на глазах, значит, они вам подходят и протекать не будут.
Пла́вание — вид спорта или спортивная дисциплина, заключающаяся в преодолении вплавь за наименьшее время различных дистанций. При этом в подводном положении по действующим ныне правилам разрешается проплыть не более 15 м после старта или поворота (в плавании брассом подобное ограничение сформулировано по-другому); скоростные виды подводного плавания относятся не к плаванию, а к подводному спорту.
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