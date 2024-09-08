Ямаль отреагировал на сравнение с аргентинцем Месси

Футболист Ямаль заявил, что не беспокоится по поводу сравнения с Месси

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Самый юный нападающий "Барселоны" Ламин Ямаль отреагировал на то, что его часто сравнивают с бывшим футболистом каталонского клуба Лионелем Месси.

Фото: www.flickr.com by Hugo Pérez Marsol, CC BY 2.0

17-летний игрок заявил, что он на этом не зациклился.

"Если тебя сравнивают с лучшим в истории, это означает, что ты всё делаешь правильно. Меня это не беспокоит, я стараюсь быть самим собой", — цитирует его испанское издание Marca.

Ламин Ямаль на Чемпионате Европы 2024 года помог сборной Испании завоевать золотые медали, став самым молодым игроком в истории турнира.

Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 120 миллионов.

Уточнения

Лами́н Яма́ль Насрауи Эбана (исп. Lamine Yamal Nasraoui Ebana; родился 13 июля 2007, Эсплугес-де-Льобрегат) — испанский футболист, вингер клуба «Барселона» и сборной Испании. Чемпион Европы 2024 года. Признаётся одним из самых перспективных футболистов своего поколения.



Лионе́ль Андре́с Ме́сси Куччитти́ни (исп. Lionel Andrés Messi Cuccittini, испанское произношение: [ljoˈnel anˈdɾez ˈmesi] ; родился 24 июня 1987, Росарио, Аргентина) — аргентинский футболист, нападающий и капитан клуба MLS «Интер Майами», капитан сборной Аргентины. Чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Америки, победитель Финалиссимы, олимпийский чемпион. Считается одним из лучших футболистов всех времён.





«Барсело́на» (кат Futbol Club Barcelona, каталанское произношение: [fubˈbɔl ˈklub bəɾsəˈlonə] ; исп. Fútbol Club Barcelona), или же просто «Ба́рса» (исп. и кат. Barça), — испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз — Més que un club — «Больше чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «culés» (кулес).



