Борщёв назвал трёх россиян, которые скоро могут дойти до пояса UFC

Борщёв считает, что Волков может скоро завоевать пояс UFC

0:51 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российский боец ММА Вячеслав Борщёв рассказал, кто в скором будущем может забрать пояс UFC.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrius Petrucenia, CC BY-SA 2.0

Он хотел бы видеть в числе победителей Магомеда Анкалаева.

"Мне нравится Копылов ещё. Сложно так сказать. Ну Волков ещё, он тоже довольно близок. Я его путь помню ещё со времён, когда он в Москве дрался", — цитирует его "Чемпионат".

По словам Борщёва, еще одним главным претендентом является Умар Нурмагомедов.

"Я Умара ещё помню с 2017 года, я ездил с командой на спарринги, это был первый раз, когда я Хабиба встретил вживую. Умар тогда молодый был. Показался вежливым, приятным парнем. А уже за титул скоро будет драться, надеюсь", — вспомнил боец.

Уточнения

Ultimate Fighting Championship (UFC, рус. Абсолютный бойцовский чемпионат) — международная спортивная организация, базирующаяся в Лас-Вегасе, США, и проводящая бои по смешанным единоборствам (также известные как ММА — от англ. Mixed Martial Arts) по всему миру. Он принадлежит и управляется TKO Group Holdings, дочерней компанией Endeavor.





Вячеслав Георгиевич Борщёв (род. 8 января 1992, Волгоград, Россия) — российский кикбоксёр и боец смешанных единоборств. Чемпион мира по кикбоксингу 2011 года, с октября 2021 года является бойцом организации UFC.



Ума́р Магомеднаби́евич Нурмагоме́дов (род. 3 января 1996, Кизилюрт, Дагестан) — российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC. Чемпион России по ММА 2016 года, многократный чемпион Дагестана по тайскому боксу, чемпион СКФО, чемпион мира по боевому самбо, чемпион лиги Gorilla Fighting Championship в легчайшем весе, троюродный брат непобежденного чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и родной брат непобежденного бойца смешанных единоборств Усмана Нурмагомедова. По состоянию на август 2024 года занимает 2 строчку в легчайшем весе..

