Нганну дал совет Полу перед поединком с Тайсоном

Нганну посоветовал Полу следить за всем вокруг во время боя с Тайсоном

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Боец ММА Джейк Пол спросил совет у известного спортсмена Фрэнсиса Нганну по поводу того, на что стоит смотреть в поединке с боксёром Майком Тайсоном.

Фото: commons.wikimedia.org by Steve Lott, CC BY-SA 3.0

Известный франко-камерунский боец смешанных единоборств ответил ему.

"Смотри на всё. Просто следи за всем, чем можешь", — цитирует Нганну "Чемпионат".

Тайсон должен подраться с Полом 15 ноября. Изначально поединок был запланирован на 20 июля, однако его перенесли из-за состояния здоровья Майка.

Бой будет официальным.

Кстати, 30 июня Майку Тайсону исполнилось 58 лет. Не смотря на его возраст, многие ставят на его победу.

Уточнения

Франси́с Завье́ Нганну́ (фр. Francis Zavier Ngannou; род. 5 сентября 1986, Батье, Камерун) — камерунский профессиональный боксёр, боец смешанных единоборств, выступающий под эгидой PFL в тяжёлой весовой категории. Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе. На момент ухода из организации занимал 5 строчку среди бойцов вне зависимости от весовой категории. Занимал 10-ю строчку рейтинга WBC в тяжёлом весе.



Джейк Джозеф Пол (англ. Jake Joseph Paul; род. 17 января 1997, Кливленд, Огайо, США) — американский актёр, видеоблогер и профессиональный боксёр. Первую известность получил на ныне неактивной видеоплатформе Vine.



Майкл Дже́рард Та́йсон (англ. Michael Gerard Tyson; род. 30 июня 1966, Браунсвилл, Бруклин, Нью-Йорк, США) — американский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории; один из самых известных и узнаваемых боксёров в истории. Национальный Олимпийский чемпион США среди юниоров в первом тяжёлом весе (1982). Абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории среди профессионалов (1987—1990). Чемпион мира по версиям WBC (1986—1990, 1996), WBA (1987—1990, 1996), IBF (1987—1990), The Ring (1988—1990). Линейный чемпион (1988—1990). Победил 11 бойцов за титул чемпиона мира в тяжёлом весе. Самый высокооплачиваемый боксёр в истории (до Флойда Мейвезера).



