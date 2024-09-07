6 причин, почему йога лучше тренажёрного зала

Почему занятия йогой лучше, чем тренировки в тренажёрном зале

1:23 Your browser does not support the audio element. Спорт

Йога эффективнее. Зачем тратить столько времени в тренажерном зале, прорабатывая каждую часть своего тела отдельно, когда можно соединить все это с помощью йоги? Кроме того, практически все, что вы делаете в йоге, задействует ваши мышцы кора, что помогает стабилизировать все тело.

Фото: commons.wikimedia.org by Yogamritam, CC BY-SA 4.0

Йогу можно считать кардиотренировкой. Все, что вам нужно сделать, это попробовать несколько приемов в хорошем, устойчивом темпе, подстраивая дыхание под ваши движения.

Йога — это не соревновательный вид спорта. Здесь нет сравнения или соперничества.

Йога экономит деньги. На самом деле йога не должна стоить ни копейки. Все, что вам нужно для занятий, — это вы сами. Вы можете носить любую одежду, которая позволяет вам двигаться.

Йога поможет вам сбросить вес. Практика йоги меняет ваше мышление: она меняет ваш подход к жизни, вашему телу и питанию. Йога показывает вам, как ценить свое тело за все удивительные вещи, которые оно может для вас сделать.

Никаких травм. Занимаясь йогой, вы учитесь объединять свое тело и разум. Это позволяет вам двигаться с легкостью и постоянно обращать внимание на самочувствие вашего тела, поэтому вы двигаетесь так, чтобы вам было приятно.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния. В более узком смысле, йога — одна из шести ортодоксальных школ (даршан) философии индуизма.





Спорти́вный зал (спортза́л, так же тренажёрный зал) — специально оборудованное помещение, в том числе инвентарём, и предназначенное для проведения тренировок, спортивных игр, занятий спортом или физической культурой.



