Мемориал в память о погибшей Чептеги откроется в Париже

Во французской столице откроется мемориал в память о бегунье из Уганды Ребекке Чептеги, которая умерла 5 сентября от ожогов.
Девушка пострадала от рук своего бойфренда, который облил её бензином и поджёг.
33-летняя Ребекка месяц назад была участницей Олимпийских игр в Париже. На марафоне она пришла 44-й, пишет "Чемпионат".
Об открытии спортивного сооружения в память о бегунье сообщила мэр Парижа Анн Идальго.
В 2023 году Ребекка стала серебряным призёром марафона во Флоренции и заняла 14-е место на чемпионате мира в Будапеште .
Анн Идальго (фр. Anne Hidalgo; род. 19 июня 1959, Сан-Фернандо, Андалусия, Испания) — французский политик, мэр Парижа (с 2014 года). Первая женщина на посту мэра Парижа за всю историю города. В 2022 году баллотировалась в Президенты Франции от Социалистической партии, но по итогам первого тура заняла 10-е место из 12-ти кандидатов, с результатом в 1,75 % (худший результат в истории партии на президентских выборах).
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