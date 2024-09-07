Мемориал в память о погибшей Чептеги откроется в Париже

В память о погибшей от ожогов бегуньи откроется сооружение в Париже

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Во французской столице откроется мемориал в память о бегунье из Уганды Ребекке Чептеги, которая умерла 5 сентября от ожогов.

Фото: commons.wikimedia.org by Guilhem Vellut, CC BY 2.0

Девушка пострадала от рук своего бойфренда, который облил её бензином и поджёг.

33-летняя Ребекка месяц назад была участницей Олимпийских игр в Париже. На марафоне она пришла 44-й, пишет "Чемпионат".

Об открытии спортивного сооружения в память о бегунье сообщила мэр Парижа Анн Идальго.

В 2023 году Ребекка стала серебряным призёром марафона во Флоренции и заняла 14-е место на чемпионате мира в Будапеште .

Уточнения

Анн Идальго (фр. Anne Hidalgo; род. 19 июня 1959, Сан-Фернандо, Андалусия, Испания) — французский политик, мэр Парижа (с 2014 года). Первая женщина на посту мэра Парижа за всю историю города. В 2022 году баллотировалась в Президенты Франции от Социалистической партии, но по итогам первого тура заняла 10-е место из 12-ти кандидатов, с результатом в 1,75 % (худший результат в истории партии на президентских выборах).

