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Прогнозы на матч: Россия против Таиланда

Кто выиграет в матче: Россия — Таиланд?
Спорт

Букмекеры составили прогнозы на товарищеский матч России против Таиланда.

Кто выиграет в матче: Россия — Таиланд?
Фото: Плотников Дмитрий Pravda.Ru by Дмитрий Плотников

Игра состоится 7 сентября в городе Ханой (Вьетнам) в 16:00 по московскому времени.

На победу сборной России ставят с коэффициентом 1.56, что приблизительно равно 64 процента вероятности.

А вот победа сборной Таиланда оценивается коэффициентом 5.90 — это примерно 16 процентов вероятности.

Тотал меньше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 2.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.80, пишет "Чемпионат".

20 процентов вероятность ничьей. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

Кстати, 5 сентября России встретилась с командой Вьетнама. Матч завершился со счётом 3:0.

Уточнения

Таила́нд (тайск. ประเทศไทย), официальное название — Короле́вство Таила́нд (тайск. ราชอาณาจักรไทย [râːtɕʰa ʔaːnaːtɕɑ̀k tʰɑj]), — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. До 1939 года и в 1945—1949 годах страна была известна как Сиа́м.
Столица — Бангкок; государственный язык — тайский, близкий лаосскому и записываемый тайским письмом.

Букме́кер (англ. bookmaker) — профессия профессионального спорщика, занимающегося приёмом денежных ставок на различные предстоящие события (чаще всего спортивные) с заранее оговорёнными коэффициентами, которые определяются вероятностями, а также выплатой выигрышей. Букмекеры принимают ставки при игре на скачках и бегах, на результаты различных спортивных, политических, культурных, финансовых, погодных и прочих событий. Для букмекера важно уметь хорошо прогнозировать (самостоятельно или на основании других прогнозов) предполагаемые вероятности событий, на которые принимаются ставки, и будущую популярность различных ставок среди потенциальных клиентов.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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