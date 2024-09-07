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Футболист Пальцев рассказал об эмоциях после игры за сборную России

Пальцев: сыграл за сборную — сбылась мечта
0:56
Спорт

Футболист махачкалинского "Динамо" и сборной России Валентин Пальцев поделился эмоциями, после того, как впервые отыграл за национальную сборную страны.

Пальцев: сыграл за сборную — сбылась мечта
Фото: Плотников Дмитрий Pravda.Ru by Дмитрий Плотников

Защитник заявил, что осуществил свою мечту, выйдя на поле в футболке команды России.

"Я просто старался, работал и ни о чём не думал. Вызвали, значит, всё правильно делаю — буду продолжать в том же духе", — цитирует Пальцева РИА Новости Спорт.

Теперь футболист будет готовиться к тому, чтобы его вызвали и в следующий раз.

"Можно сказать, что сыграл за сборную — мечта сбылась! Победу посвящаю своей семье, всем близким, моей невесте", — добавил он.

Товарищеский матч России и Вьетнама прошёл 5 сентября. Команды встретились на стадионе "Ми Динь" в Ханое. Россия одержала победу со счетом 0:3.

Уточнения

«Дина́мо» — российский футбольный клуб из Махачкалы. Основан в 1927 году. Обладатель Кубка РСФСР 1967; 8-кратный чемпион Дагестана (1937, 1938, 1939, 1940, 1946, 1953, 1954, 1957). Участник первенства СССР в 1946, 1958—1991 и первенства России в 1993—2006 годах. Был расформирован в 2007 году, а почти через 14 лет, 29 июня 2021 года был официально возрождён на базе клуба «Махачкала». В сезоне 2021/22 стал победителем группы 1 Второго дивизиона ФНЛ. С сезона 2024/25 выступает в Премьер-лиге.

Валенти́н Дми́триевич Па́льцев (род. 12 июля 2001, Нижний Новгород) — российский футболист, защитник махачкалинского «Динамо» и национальной сборной России.

Сбо́рная Росси́и по футбо́лу — команда, представляющая Россию на международных соревнованиях по футболу. Управляется Российским футбольным союзом — главным руководящим футбольным органом страны, который является членом ФИФА с 1912 года, УЕФА — с 1954 года. Сборная России признаётся ФИФА в качестве правопреемницы сборных Российской империи, РСФСР, СССР и СНГ. Однако по ряду причин достижения и статистику выступлений сборной России с 1992 года принято рассматривать отдельно от сборной СССР.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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