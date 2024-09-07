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Шнайдер рассказала о взаимоотношениях с Андреевой

Шнайдер об Андреевой: у нас с ней было какое-то ребячество
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Спорт

Российская теннисистка Диана Шнайдер объяснила, какие у неё отношения с 21-й ракеткой мира Миррой Андреевой.

Шнайдер об Андреевой: у нас с ней было какое-то ребячество
Фото: commons.wikimedia.org by Hameltion, CC BY-SA 4.0

"Со стороны мне видится, что Мирра ещё узнаёт, в каких ситуациях как нужно себя вести. Мы очень хорошо подошли друг другу — у нас с ней было какое-то ребячество, как будто нам лет по 14 и мы играем по юниорам, веселимся", — цитирует Щнайдер "СЭ".

Она также рассказала, что до финала обе теннисистки были заняты тем, что обсуждали породы собак.

"Ждём, когда Мирра войдет в топ-20, чтобы мама купила ей щенка", — добавила Диана.

Уточнения

Диа́на Макси́мовна Шна́йдер (род. 2 апреля 2004, Жигулёвск, Самарская область) — российская теннисистка. Серебряный призёр Олимпийских игр 2024 года в парном разряде; победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде; четвертьфиналистка одного турнира Большого шлема в парном разряде (Ролан Гаррос-2024).
Победительница трёх юниорских турниров Большого шлема в парном разряде (Уимблдон-2021, Открытый чемпионат Австралии-2022, Открытый чемпионат США-2022); финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции-2020); бывшая вторая ракетка мира в юниорском рейтинге ITF (2022).

Ми́рра Алекса́ндровна Андре́ева (род. 29 апреля 2007, Красноярск) — российская теннисистка, мастер спорта России (2023). Серебряный призёр Олимпийских игр 2024 года в парном разряде; полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2024); победительница одного турнира WTA в одиночном разряде.
Финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2023); бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге (2023).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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