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Идальго заявила о желании сохранить олимпийские кольца на Эйфелевой башне

Мэр Парижа подтвердила, что хочет сохранить олимпийские кольца на Эйфелевой башне
0:40
Спорт

Мэр Парижа Анн Идальго хочет сохранить олимпийские кольца на Эйфелевой башне. Об этом она заявила официально.

Мэр Парижа подтвердила, что хочет сохранить олимпийские кольца на Эйфелевой башне
Фото: commons.wikimedia.org by Anne Jea., CC BY-SA 4.0

Они там могут провисеть до следующей Олимпиады в Лос-Анджелесе, которая должна пройти через четыре года.

"Я сделала предложение, что до 2028 года мы оставим кольца на Эйфелевой башне. И, возможно, они останутся потом, посмотрим", — цитирует Идальго Lequipe.

Кстати, жителям Парижа такая идея не понравилась. Они даже запустили онлайн-петицию против решения Идальго. Более двух тысяч французов её уже подписали.

Уточнения

Анн Идальго (фр. Anne Hidalgo; род. 19 июня 1959, Сан-Фернандо, Андалусия, Испания) — французский политик, мэр Парижа (с 2014 года). Первая женщина на посту мэра Парижа за всю историю города. В 2022 году баллотировалась в Президенты Франции от Социалистической партии, но по итогам первого тура заняла 10-е место из 12-ти кандидатов, с результатом в 1,75 % (худший результат в истории партии на президентских выборах).

Пети́ция (лат. petitio — запрос) — коллективное обращение (требование, запрос, прошение).
Появление института отправки петиций в органы публичной власти на начальном своем этапе было обусловлено ​​естественной реакцией отдельных слоев населения на деспотизм авторитарной власти и сначала существовало как стихийное общественное движение. Лишь со временем направление петиций получило свое конституционно-правовое закрепление с учетом национальных политических, правовых и исторических особенностей тех или иных государств. Сегодня общепризнанным конституционным стандартом практически во всех демократических государствах являются обязательства органов публичной власти и их должностных и служебных лиц рассматривать обращения и инициативы граждан, их объединений и предоставлять по ним обоснованный ответ в установленный законодательством срок.
 
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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