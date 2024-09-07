Щербакова поделится секретами красоты с китаянками

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Российская фигуристка Анна Щербакова в Китае представит отечественные косметические бренды.

Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro), CC BY 4.0

В эту субботу, 7 сентября, спортсменка посетит китайский город Шэньчжэнь, где станет участницей церемонии открытия фестиваля "Русский лёд и снег" в Wanda Plaza. Она проведёт прямой эфир, где представит бьюти-бокс с российской косметикой. Также Аня поговорит с китаянками о красоте и уходе.

"С собой в Шэньчжэнь я возьму первый бьюти-бокс, сделанный в России с российской косметикой. В прямом эфире я поделюсь с вами своими бьюти-секретами и также своими любимыми бьюти-продуктами", — рассказала она в китайской соцсети Weibo.

Ранее Щербакова перенесла три операции на голеностопе, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Шэньчжэ́нь (иер. трад. 深圳, упр. 深圳, ютпхин: Sam¹zan³, йель: Sam¹jan³, кант.-рус.: Самчань, пиньинь: Shēnzhèn, палл.: Шэньчжэнь, буквально — «глубокая межа») — город субпровинциального значения в провинции Гуандун на юге Китайской Народной Республики, граничит с Гонконгом.



А́нна Станисла́вовна Щербако́ва (род. 28 марта 2004, Москва, Россия) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании, чемпионка мира (2021), чемпионка (2022) и серебряный призёр (2020) чемпионата Европы. Победительница командного чемпионата мира по фигурному катанию (2021). Серебряный призёр финала Гран-при (2019). Трёхкратная чемпионка России (2019, 2020, 2021) и серебряный призёр чемпионата России (2022). Серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров.



