Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аэропорт в Нижнеангарске будут модернизировать для повышения туристической доступности региона
Как зарабатывать на драгоценных металлах
7 действий, которые водителям категорически запрещено совершать при общении с ГАИ
MolPsy: биполярное расстройство связано с мутацией гена аденилатциклаза 2
Врач Чупанова: икота может указывать на нарушение обмена веществ
Туроператоры сообщили стоимость туров в Гоа на Новый год
Ни ЕС, ни Украина не готовы отказываться от топлива "Газпрома"
ГАИ стала требовать прохождения техосмотра даже после его отмены
JAMA: депрессия может быть ранним симптомом болезни Альцгеймера

Семак рассказал, когда Соболев может дебютировать за "Зенит"

Соболев может выйти на поле за "Зенит" уже в это воскресенье
0:41
Спорт

Уже в это воскресенье, 8 сентября, бывший футболист московского "Спартака" Александр Соболев может дебютировать на поле за санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит". Об этом рассказал главный тренер команды Сергей Семак.

Соболев может выйти на поле за "Зенит" уже в это воскресенье
Фото: pic1.fc-zenit.ru by Константин Золин, CC BY-SA 3.0

Напомним, что Соболев официально стал игроком "Зенита" 30 августа. Срок его контракта — три года.

Нападающий может выйти на поле уже в товарищеском матче против "Кайрата", сообщает РИА Новости Спорт.

Кстати, петербургский "Зенит" внес российского нападающего Александра Соболева в заявку на сезон МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ).

Уточнения

Серге́й Богда́нович Сема́к (род. 27 февраля 1976, Сычанское, Ворошиловградская область) — российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» с 29 мая 2018 года. Одиннадцатикратный чемпион России: пять раз как игрок и шесть раз — как тренер. Единственный футболист, ставший чемпионом в составе трёх команд (ЦСКА, «Рубин», «Зенит»). Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта (2005).

Алекса́ндр Серге́евич Со́болев (род 7 марта 1997, Барнаул) — российский футболист, центральный нападающий петербургского «Зенита» и сборной России.
Воспитанник барнаульского «Динамо», свою профессиональную карьеру начал в 2015 году на уровне третьего дивизиона. Сезон 2016/17 провёл в «Томи», забил 9 голов в 37 матчах. В декабре 2017 года подписал четырёхлетний контракт с «Крыльями Советов». Помог клубу выйти в Премьер-Лигу, отметившись 7 голами в 12 матчах ФНЛ. По ходу сезона 2018/19 отправлялся на правах аренды в «Енисей». Летом 2019 года — основной нападающий «Крыльев», автор 10 голов в 12 стартовых матчах сезона 2019/20. В июле того же года был признан лучшим игроком месяца в РПЛ. В октябре 2019 года получил дебютный вызов в сборную России. В январе 2020 года перешёл в московский «Спартак».

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Русские демоны скорости. Самолёты МиГ-31БМ станут настоящими убийцами американских F-16 на Украине

Западные СМИ уже прозвали МиГ-31 "настоящим демоном скорости". Аналитики сходятся во мнении, что именно этот истребитель станет главной угрозой для американских F-16.

Самолёты МиГ-31БМ начинают охоту за американскими F-16 на Украине
В России разработали двухвинтовые соосные дроны "Прыгун-1"
Созданы дроны уникальной конструкции, которыми выстреливают из специальной трубы
Белые стены — прошлый век: дизайнеры назвали новый тренд
Закуска из баклажанов "как грибы": по вкусу её практически не отличишь от маринованных лесных грибочков
Военно-полевая почта всегда приближала солдата и офицера к дому Сергей Лебедев В Полтаве уничтожено всё руководство дальнего радиолокационного обнаружения Швеции Дмитрий Плотников Ракетный удар по Полтаве: какие выводы сделает Зеленский после массовых смертей своих военных Андрей Николаев
Турция заменит систему "всё включено" на комбинированные форматы отдыха с экскурсиями и ужинами в городе
"Леруа Мерлен" переименовывается и отказывается от французских брендов
Самые сильные породы кошек: топ-3
Самые сильные породы кошек: топ-3
Последние материалы
Ни ЕС, ни Украина не готовы отказываться от топлива "Газпрома"
ГАИ стала требовать прохождения техосмотра даже после его отмены
Военно-полевая почта всегда приближала солдата и офицера к дому
JAMA: депрессия может быть ранним симптомом болезни Альцгеймера
В России установлен рекорд по запасам золота
Как научиться экономить без потери в качестве жизни
Саламов может подраться с Глэнтоном
Дилеры быстро распродают Skoda Rapid 2024 года
Арбузный стейк: лёгкий и вкусный способ удивить гостей
Эксперт по ЖКХ призвал не поддаваться на подозрительные предложения о замене батарей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.