Семак рассказал, когда Соболев может дебютировать за "Зенит"

Соболев может выйти на поле за "Зенит" уже в это воскресенье

0:41 Your browser does not support the audio element. Спорт

Уже в это воскресенье, 8 сентября, бывший футболист московского "Спартака" Александр Соболев может дебютировать на поле за санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит". Об этом рассказал главный тренер команды Сергей Семак.

Фото: pic1.fc-zenit.ru by Константин Золин, CC BY-SA 3.0

Напомним, что Соболев официально стал игроком "Зенита" 30 августа. Срок его контракта — три года.

Нападающий может выйти на поле уже в товарищеском матче против "Кайрата", сообщает РИА Новости Спорт.

Кстати, петербургский "Зенит" внес российского нападающего Александра Соболева в заявку на сезон МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ).

Уточнения

Серге́й Богда́нович Сема́к (род. 27 февраля 1976, Сычанское, Ворошиловградская область) — российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» с 29 мая 2018 года. Одиннадцатикратный чемпион России: пять раз как игрок и шесть раз — как тренер. Единственный футболист, ставший чемпионом в составе трёх команд (ЦСКА, «Рубин», «Зенит»). Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта (2005).



Алекса́ндр Серге́евич Со́болев (род 7 марта 1997, Барнаул) — российский футболист, центральный нападающий петербургского «Зенита» и сборной России.

Воспитанник барнаульского «Динамо», свою профессиональную карьеру начал в 2015 году на уровне третьего дивизиона. Сезон 2016/17 провёл в «Томи», забил 9 голов в 37 матчах. В декабре 2017 года подписал четырёхлетний контракт с «Крыльями Советов». Помог клубу выйти в Премьер-Лигу, отметившись 7 голами в 12 матчах ФНЛ. По ходу сезона 2018/19 отправлялся на правах аренды в «Енисей». Летом 2019 года — основной нападающий «Крыльев», автор 10 голов в 12 стартовых матчах сезона 2019/20. В июле того же года был признан лучшим игроком месяца в РПЛ. В октябре 2019 года получил дебютный вызов в сборную России. В январе 2020 года перешёл в московский «Спартак».

