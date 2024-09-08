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67-летняя Остин делится своим "главным" упражнением для женщин старше 50 лет

Растяжка поможет женщинам после 50-ти оставаться здоровыми и гибкими
0:58
Спорт

Звезда фитнеса 67-летняя Дениз Остин рассказала, какое упражнение делает каждый день для здоровья.

Растяжка поможет женщинам после 50-ти оставаться здоровыми и гибкими
Фото: Freepik is licensed under Free license

Как пишет Prevention, профессионал в фитнесе советует сосредоточиться на подколенных сухожилиях — это ключ к тому, чтобы оставаться "здоровыми и гибкими".

Остин объясняет, как и когда она растягивается, чтобы получить максимальную пользу.

"Я большой сторонник растяжки подколенных сухожилий, потому что это помогает вашим коленям, бедрам и пояснице. Поэтому каждый день я делаю растяжку подколенных сухожилий для задней поверхности бедер", — объясняет Остин.

Ее любимый вариант растяжки заключается в том, чтобы лечь и подтянуть колено к груди, что позволяет почувствовать глубокое растяжение по всей задней поверхности ноги.

"Это действительно превосходно", — говорит она, объясняя, что упражнение можно делать и стоя.

Уточнения

 
 Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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