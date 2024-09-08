Сколько калорий сжигается при ходьбе?

Эксперты по фитнесу объяснили, сколько калорий сжигается при ходьбе

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Фитнес-эксперты рассказали, сколько калорий можно сжечь при ходьбе.

Фото: commons.wikimedia.org by Danka & Peter dankapeter, PDM

Ходьба — отличный способ оставаться активным, не подвергая излишней нагрузке суставы. Фактически этот вид физической активности — один из самых устойчивых и эффективных шагов для достижение фитнес-целей и снижение веса.

Она также универсальна: вы можете гулять по своему району, добираться до места назначения или заниматься на беговой дорожке дома, смотря телевизор.

"Ходьба — одно из лучших упражнений для снижения веса", — говорит Николь Глор, фитнес-инструктор и создатель канала NikkiFitness на YouTube.

В сочетании со здоровым питанием и образом жизни, включая управление стрессом, достаточный сон и физические упражнения, ходьба определенно может помочь в попытках снижения веса.

Есть ряд факторов, которые влияют на то, сколько калорий вы сжигаете во время ходьбы, пишет prevention. com.

Во-первых, вес. Если ваш вес большой, ему нужно больше работать, чтобы двигаться.

"Чем больше вы весите, тем больше калорий вы сжигаете", — говорит Глор.

В среднем человек весом 68 килограмм сжигает около 100 калорий примерно на 1,5 километра в умеренном темпе, а человек весом 54 килограмма сжигает около 85 калорий на 1,5 километра в среднем в том же темпе.

Во-вторых, метаболизм. Некоторые люди рождаются с более высокой скоростью метаболизма — другими словами, у них более высокая скорость сжигания калорий.

"У мужчин также, как правило, более быстрый метаболизм, отчасти из-за их размера и мышечной массы", — говорит тренер Малефф.

Наша скорость сжигания калорий также может снижаться с возрастом, поскольку мы становимся менее активными и теряем мышечную массу.

Уточнения

Кало́рия (лат calor — тепло, жар) — внесистемная единица количества теплоты; энергия, необходимая для нагревания 1 грамма воды с 19,5 до 20,5 градусов Цельсия. Определены и используются три разновидности калории, немного различающиеся своей величиной. В Российской Федерации все три вида калории допущены к использованию в качестве внесистемных единиц без ограничения срока с областью применения «промышленность». В то же время Международная организация законодательной метрологии (МОЗМ) относит калорию к таким единицам измерения, «которые должны быть изъяты из обращения как можно скорее там, где они используются в настоящее время, и которые не должны вводиться, если они не используются». Первым термин «калория» применил шведский физик Иоганн Вильке (1732—1796).



Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в живом организме. Эти процессы позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и отвечать на воздействия окружающей среды.

Метаболизм обычно делят на 2 стадии: катаболизм и анаболизм. В ходе катаболизма сложные органические вещества деградируют до более простых, обычно выделяя энергию, а в процессах анаболизма — более сложные вещества синтезируются из более простых с затратами энергии.

Серии химических реакций обмена веществ называют метаболическими путями. В них, при участии ферментов, одни биологически значимые молекулы последовательно превращаются в другие.



