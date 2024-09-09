Тренировки со скакалкой двух уровней сложности

Высокоинтенсивные интервальные тренировки, где в программу вошли прыжки со скакалкой и упражнения с собственным весом, выведут вашу кардионагрузку на новый уровень.
Прыгайте как можно чаще, соблюдая правильную технику за отведенное время. Повторяйте каждый цикл от трех до пяти раз, пишет издание Men’s Health.
Базовый - Легкий:
Прыжки приседание — средняя продолжительность:
Скакáлка — спортивный снаряд для физических упражнений (прыжков) взрослых и детей. Представляет собой синтетический (или кожаный) шнур. Прыжки осуществляются таким образом, чтобы скакалка проходила под ногами и над головой. Может использоваться одним или несколькими участниками. В соревнованиях по фристайлу прыгуны используют различные базовые и продвинутые техники в течение одной минуты, которая оценивается главным судьёй, судьями по контенту и судьями по производительности.
В следующем году минималистичные интерьеры, которые долгое время пользовались популярностью, окончательно утратят свою актуальность.