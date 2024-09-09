Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Менеджер отеля рассказала, какие предметы в номере лучше не использовать
Что важно сделать, когда вы решили приютить питомца с улицы
Как использовать пену для бритья для защиты зеркал от дождя
Правильный макияж глаз, который сделает вас моложе
Какие предметы мебели не подходят для маленьких квартир
Рецепт приготовления вкусной лазаньи
Чем подкормить розы осенью: выбор удобрений и их дозировки
Признаки одиночества у собак: как понять, что вашему питомцу грустно
Почему кошки могут быть агрессивными: основные факторы

Тренировки со скакалкой двух уровней сложности

Фитнес-тренер рассказал, как лучше тренироваться со скакалкой новичкам
1:17
Спорт

Высокоинтенсивные интервальные тренировки, где в программу вошли прыжки со скакалкой и упражнения с собственным весом, выведут вашу кардионагрузку на новый уровень. 

Фитнес-тренер рассказал, как лучше тренироваться со скакалкой новичкам
Фото: dvidshub.net by Sgt. Austin Hazard, PDM

Прыгайте как можно чаще, соблюдая правильную технику за отведенное время. Повторяйте каждый цикл от трех до пяти раз, пишет издание Men’s Health.

Базовый - Легкий:

  • Стандартные прыжки - 20 секунд
    Отдых - 10 секунд
  • Прыжки на правой ноге - 20 секунд
    Отдых - 10 секунд
  • Прыжки на левой ноге - 20 секунд
    Отдых - 10 секунд
  • Высокие прыжки с коленом - 20 секунд
    Отдых - 10 секунд
  • Стандартные прыжки - 20 секунд
    Отдых - 10 секунд
    Отдых одна минута.

Прыжки приседание — средняя продолжительность:

  • Прыжки на скакалке — 20 секунд
    Отдых — 10 секунд
  • Приседания с собственным весом — 20 секунд
    Отдых — 10 секунд
  • Прыжки из стороны в сторону — 20 секунд
    Отдых — 10 секунд
  • Попеременные выпады с собственным весом — 20 секунд
    Отдых — 10 секунд
  • Прыжки на скакалке — 20 секунд
    Отдых — 10 секунд
    Отдых — одна минута.

Уточнения

Скакáлка — спортивный снаряд для физических упражнений (прыжков) взрослых и детей. Представляет собой синтетический (или кожаный) шнур. Прыжки осуществляются таким образом, чтобы скакалка проходила под ногами и над головой. Может использоваться одним или несколькими участниками. В соревнованиях по фристайлу прыгуны используют различные базовые и продвинутые техники в течение одной минуты, которая оценивается главным судьёй, судьями по контенту и судьями по производительности.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Белый цвет и минимализм больше не в моде: какие тренды в интерьере уйдут в прошлое

В следующем году минималистичные интерьеры, которые долгое время пользовались популярностью, окончательно утратят свою актуальность.

Минимализм уходит в прошлое: советы по обновлению интерьера
Рецепт вяленых помидоров в микроволновке
Как сделать вяленые помидоры всего за несколько минут
4 породы домашних кошек, которые могут сравниться с мейн-кунами
Как избавиться от слизней без химикатов: что действительно работает
Крупные города Украины и вся линия фронта ожидают ударов иранских ракет Дмитрий Плотников Политолог Гусий: охота ВСУ за поездами — тактика террористов Олег Володин Военно-полевая почта всегда приближала солдата и офицера к дому Сергей Лебедев
Отказ во въезде в Южную Корею: туристка не смогла назвать количество деревьев в отеле
Надежность под вопросом: какие АКПП чаще всего ломаются
Промышленный сектор Франции требует возвращения на рынок России
Промышленный сектор Франции требует возвращения на рынок России
Последние материалы
Менеджер отеля рассказала, какие предметы в номере лучше не использовать
Что важно сделать, когда вы решили приютить питомца с улицы
Как использовать пену для бритья для защиты зеркал от дождя
Правильный макияж глаз, который сделает вас моложе
Какие предметы мебели не подходят для маленьких квартир
Рецепт приготовления вкусной лазаньи
В США восхитились способностями российского танка Т-90М
Чем подкормить розы осенью: выбор удобрений и их дозировки
Признаки одиночества у собак: как понять, что вашему питомцу грустно
Фитнес-тренер рассказал, как лучше тренироваться со скакалкой новичкам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.