Тренировки со скакалкой двух уровней сложности

Фитнес-тренер рассказал, как лучше тренироваться со скакалкой новичкам

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Высокоинтенсивные интервальные тренировки, где в программу вошли прыжки со скакалкой и упражнения с собственным весом, выведут вашу кардионагрузку на новый уровень.

Фото: dvidshub.net by Sgt. Austin Hazard, PDM

Прыгайте как можно чаще, соблюдая правильную технику за отведенное время. Повторяйте каждый цикл от трех до пяти раз, пишет издание Men’s Health.

Базовый - Легкий:

Стандартные прыжки - 20 секунд

Отдых - 10 секунд

Отдых - 10 секунд Прыжки на правой ноге - 20 секунд

Отдых - 10 секунд

Отдых - 10 секунд Прыжки на левой ноге - 20 секунд

Отдых - 10 секунд

Отдых - 10 секунд Высокие прыжки с коленом - 20 секунд

Отдых - 10 секунд

Отдых - 10 секунд Стандартные прыжки - 20 секунд

Отдых - 10 секунд

Отдых одна минута.

Прыжки приседание — средняя продолжительность:

Прыжки на скакалке — 20 секунд

Отдых — 10 секунд

Отдых — 10 секунд Приседания с собственным весом — 20 секунд

Отдых — 10 секунд

Отдых — 10 секунд Прыжки из стороны в сторону — 20 секунд

Отдых — 10 секунд

Отдых — 10 секунд Попеременные выпады с собственным весом — 20 секунд

Отдых — 10 секунд

Отдых — 10 секунд Прыжки на скакалке — 20 секунд

Отдых — 10 секунд

Отдых — одна минута.

Уточнения

Скакáлка — спортивный снаряд для физических упражнений (прыжков) взрослых и детей. Представляет собой синтетический (или кожаный) шнур. Прыжки осуществляются таким образом, чтобы скакалка проходила под ногами и над головой. Может использоваться одним или несколькими участниками. В соревнованиях по фристайлу прыгуны используют различные базовые и продвинутые техники в течение одной минуты, которая оценивается главным судьёй, судьями по контенту и судьями по производительности.

