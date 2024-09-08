Высокоинтенсивные интервальные тренировки со скакалкой сжигают жир

Как согнать жир при помощи скакалки?

1:13 Your browser does not support the audio element. Спорт

Скакалка подходит не только для занятий физкультурой в начальной школе. Этот инвентарь может реально помочь согнать жир.

Фото: flickr.com by LongitudeLatitude, CC BY 2.0

Скакалка отлично впишется в фитнес-программу, особенно если у вас есть плохая привычка пропускать кардиотренировки. Многие спортсмены — особенно в мире боевых искусств и спортивных единоборств — с уверенностью скажут, что вы упускаете чертовски хорошую тренировку.

"Скакалка — один из самых недооцененных, но эффективных видов оборудования, который должен быть в спортивной сумке каждого любителя фитнеса", — говорит Томми Рирдон, C. S.C.S., из Reardon Strength Training, слова которого приводит издание Men's Health.

Прыжки на скакалке оказались одним из самых эффективных кардиоупражнений. В одном исследовании группа участников, которые прыгали на скакалке по 10 минут в день, продемонстрировала те же улучшения сердечно-сосудистой системы, что и группа, которая бегала трусцой по 30 минут в день.

"Прыжки со скакалкой помогут "повысить спортивную выносливость и развить кратковременный рывок и силу", — уверен Рирдон.

Уточнения

Скакáлка — спортивный снаряд для физических упражнений (прыжков) взрослых и детей. Представляет собой синтетический (или кожаный) шнур. Прыжки осуществляются таким образом, чтобы скакалка проходила под ногами и над головой. Может использоваться одним или несколькими участниками. В соревнованиях по фристайлу прыгуны используют различные базовые и продвинутые техники в течение одной минуты, которая оценивается главным судьёй, судьями по контенту и судьями по производительности.

