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Как улучшить свои спортивные результаты с помощью пищевой соды?

Пищевая сода — ключ к улучшению результатов в спорте
1:31
Спорт

Многие спортсмены принимают добавки с бикарбонатом натрия для силы.

Пищевая сода — ключ к улучшению результатов в спорте
Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Z, CC BY-SA 3.0

Дело в том, что организм человека изо всех сил старается поддерживать слегка щелочной pH между 7,35 и 7,45, чтобы оптимизировать все биологические процессы. Но во время высокоинтенсивных упражнений организм не может удовлетворить свою потребность в кислороде и должен полагаться на анаэробную энергетическую систему для производства энергии.

Добавление пищевой соды перед тренировкой может помочь наполнить организм большим количеством бикарбоната. Он поможет нейтрализовать кислотные уровни pH в мышцах быстрее и эффективнее, чтобы у вас улучшилась производительность.

Пищевая сода может как повысить производительность упражнений, так и снизить мышечную усталость и увеличить выходную мощность.

Стоит не забывать и о психологическом эффекте плацебо, поскольку этот продукт ослабит чувство мышечной усталости, что приведет к улучшению общей производительности.

Рекомендуемая доза составляет от 0,2 до 0,5 грамма на килограмм веса тела, а оптимальная дозировка составляет около 300 мг пищевой соды на кг веса тела, поскольку она обеспечивает максимальную пользу при наименьшем количестве побочных эффектов, пишет bodybuilding.com.

Уточнения

Со́да — общее название технических натриевых солей угольной кислоты:

  • Пищевая сода, питьевая сода, двууглекислая сода, натрий двууглекислый — гидрокарбонат натрия NaHCO3.
  • Кальцинированная сода, бельевая сода, калёная сода — безводный карбонат натрия Na2CO3
  • Каустическая сода — гидроксид натрия NaOH.
  • Кристаллическая сода — общее название кристаллогидратов кальцинированной соды:
    • Натрон — Na2CO3·10H2O
    • Термонатрит — Na2CO3·H2O.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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