Как улучшить свои спортивные результаты с помощью пищевой соды?

Многие спортсмены принимают добавки с бикарбонатом натрия для силы.
Дело в том, что организм человека изо всех сил старается поддерживать слегка щелочной pH между 7,35 и 7,45, чтобы оптимизировать все биологические процессы. Но во время высокоинтенсивных упражнений организм не может удовлетворить свою потребность в кислороде и должен полагаться на анаэробную энергетическую систему для производства энергии.
Добавление пищевой соды перед тренировкой может помочь наполнить организм большим количеством бикарбоната. Он поможет нейтрализовать кислотные уровни pH в мышцах быстрее и эффективнее, чтобы у вас улучшилась производительность.
Пищевая сода может как повысить производительность упражнений, так и снизить мышечную усталость и увеличить выходную мощность.
Стоит не забывать и о психологическом эффекте плацебо, поскольку этот продукт ослабит чувство мышечной усталости, что приведет к улучшению общей производительности.
Рекомендуемая доза составляет от 0,2 до 0,5 грамма на килограмм веса тела, а оптимальная дозировка составляет около 300 мг пищевой соды на кг веса тела, поскольку она обеспечивает максимальную пользу при наименьшем количестве побочных эффектов, пишет bodybuilding.com.
Со́да — общее название технических натриевых солей угольной кислоты:
Как только вы собрали последние плоды с ваших томатных кустов, пора задуматься о дальнейшей подготовке участка к следующему сезону.