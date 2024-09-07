Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как правильно выкапывать морковь: от финальной прополки до сушки
Яичные рулетики с сыром и зеленью: простые в приготовлении и очень вкусные
Греция предложила законопроект о запрете строительства отелей на Санторини
Skoda Superb Sportline 2024: спортивная эволюция
МИД РФ: западные страны продолжают тайно закупать российский газ
Щербакова поделится секретами красоты с китаянками
В Санкт-Петербурге проходит мультиспортивный фестиваль Северо-западного силового альянса
Армения теряет российских туристов: поток сократился на 23%
Как понять, что тыква готова к сбору: проверенные методы

Все федерации гимнастики РФ объединились в одну

Федерации гимнастики РФ объединились
0:38
Спорт

Все российские гимнастические федерации стали одной организацией.

Федерации гимнастики РФ объединились
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Руководство Федерации спортивной гимнастики России, Федерации прыжков на батуте России, Федерации спортивной акробатики России, Всероссийской федерации спортивной аэробики и Всероссийской федерации художественной гимнастики решили объединиться. Теперь это одна организация, которая называется Федерация гимнастики России, сообщает РБК Спорт.

В августе 2024 года инициативу объединиться вынес глава Федерации спортивной гимнастики РФ Василий Титов.

Уточнения

Васи́лий Никола́евич Тито́в (род. 30 декабря 1960, Ленинградская область) — российский топ-менеджер, советник президента — председателя правления Банка ВТБ. Первый вице-президент Международной федерации гимнастики (2016—2021 гг.), президент Федерации спортивной гимнастики России. Председатель Общественного совета при ФСБ России.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Верните фарам блеск за 5 минут: простой лайфхак для автовладельцев

Вернуть фарам утраченный блеск поможет обычная белая зубная паста

Как вернуть прозрачность фарам с помощью зубной пасты
В США высоко оценили новые высокоточные бомбы ВВС РФ
В США оценили появление у ВВС РФ новых высокоточных бомб
Кефирный маринад для курицы: с ним мясо нежное и жареное на сковороде, и запечённое на гриле или в духовке
Домашняя кабачковая икра: тот самый вкус, который каждому знаком с детства
Политолог Гусий: охота ВСУ за поездами — тактика террористов Олег Володин Командование ВСУ приказало расстрелять пассажирский поезд в Курской области Дмитрий Плотников Военно-полевая почта всегда приближала солдата и офицера к дому Сергей Лебедев
Вредно ли спать с кошкой
Три самых популярных породы кошек в мире
Как пересадить гортензию осенью и сделать её ещё красивее
Как пересадить гортензию осенью и сделать её ещё красивее
Последние материалы
Щербакова поделится секретами красоты с китаянками
Федерации гимнастики РФ объединились
Политолог Гусий: охота ВСУ за поездами — тактика террористов
В Санкт-Петербурге проходит мультиспортивный фестиваль Северо-западного силового альянса
Армения теряет российских туристов: поток сократился на 23%
NASA посадило аварийный Starliner "пинком без жареных астронавтов"
Как понять, что тыква готова к сбору: проверенные методы
Skoda и китайский рынок: возможное спасение в гибридах
Секреты ухода за короткими волосами, которые вас удивят
Эндокринолог назвал артишок продуктом для стимуляции желчного пузыря
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.