Все федерации гимнастики РФ объединились в одну

Все российские гимнастические федерации стали одной организацией.
Руководство Федерации спортивной гимнастики России, Федерации прыжков на батуте России, Федерации спортивной акробатики России, Всероссийской федерации спортивной аэробики и Всероссийской федерации художественной гимнастики решили объединиться. Теперь это одна организация, которая называется Федерация гимнастики России, сообщает РБК Спорт.
В августе 2024 года инициативу объединиться вынес глава Федерации спортивной гимнастики РФ Василий Титов.
Васи́лий Никола́евич Тито́в (род. 30 декабря 1960, Ленинградская область) — российский топ-менеджер, советник президента — председателя правления Банка ВТБ. Первый вице-президент Международной федерации гимнастики (2016—2021 гг.), президент Федерации спортивной гимнастики России. Председатель Общественного совета при ФСБ России.
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