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Роналду прокомментировал свой новый рекорд по количеству голов

Роналду: рекорды гонятся за мной
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Спорт

Португальский нападающий Криштиану Роналду, который впервые в истории забил 900 голов, рассказал о мотивации продолжения карьеры.

Роналду: рекорды гонятся за мной
Фото: flickr.com by gowestphoto, CC BY 2.0

Напомним, известному футболисту уже 39 лет.

"Я мотивирую себя тем, что мне нравится футбол, а рекорды приходят сами собой. Я не гонюсь за рекордами, они гонятся за мной", — цитирует Роналду РБК Спорт.

В настоящее время Роналду выступает за саудовский футбольный клуб "Ан-Наср". Недавно он снова забил гол в первом туре Лиги наций с Хорватией. Матч прошел на домашнем стадионе клуба.

Уточнения

Криштиа́ну Рона́лду душ Са́нтуш Аве́йру (порт. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro; европейский португальский: [kɾiʃˈtjɐnu ʁoˈnaɫdu] ; род. 5 февраля 1985, Фуншал, Португалия) — португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба «Ан-Наср» и сборной Португалии. Чемпион Европы, пятикратный победитель Лиги чемпионов УЕФА. Считается одним из лучших футболистов всех времён.
 

«Ан-Наср» (араб lang="ar">نادي النصر السعودي‎) — саудовский профессиональный футбольный клуб из города Эр-Рияд, выступающий в Саудовской про-лиге. Основан в 1955 году, свои домашние матчи клуб проводит на стадионе «Мрсул Парк». Домашние цвета клуба — жёлтый и синий.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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