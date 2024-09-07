Роналду прокомментировал свой новый рекорд по количеству голов

Португальский нападающий Криштиану Роналду, который впервые в истории забил 900 голов, рассказал о мотивации продолжения карьеры.
Напомним, известному футболисту уже 39 лет.
"Я мотивирую себя тем, что мне нравится футбол, а рекорды приходят сами собой. Я не гонюсь за рекордами, они гонятся за мной", — цитирует Роналду РБК Спорт.
В настоящее время Роналду выступает за саудовский футбольный клуб "Ан-Наср". Недавно он снова забил гол в первом туре Лиги наций с Хорватией. Матч прошел на домашнем стадионе клуба.
Криштиа́ну Рона́лду душ Са́нтуш Аве́йру (порт. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro; европейский португальский: [kɾiʃˈtjɐnu ʁoˈnaɫdu] ; род. 5 февраля 1985, Фуншал, Португалия) — португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба «Ан-Наср» и сборной Португалии. Чемпион Европы, пятикратный победитель Лиги чемпионов УЕФА. Считается одним из лучших футболистов всех времён.
«Ан-Наср» (араб
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