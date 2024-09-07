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Карточку звезды НБА продали за $1,7 млн

Редкую карточку Уилта Чемберлена продали за $1,7 млн
0:46
Спорт

Редкую карточку звезды НБА Уилта Чемберлена, которая пылилась в шкафу 60 лет, продали за $1,7 миллиона.

Редкую карточку Уилта Чемберлена продали за ,7 млн
Фото: Wikipedia by MarcoCrupi is licensed under GNU Free Documentation License

Это рекордная сумма.

Карточку баскетболист получил в дебютном сезоне Чемберлена в НБА — 1961/62 от компании Fleer. Ей дали высшую оценку — десять — от компании SGC, оценивающей качество. Больше карточек с такой оценкой не существует, пишет РБК Спорт. 

Где же она пролежала столько лет? Карточку несколько лет назад нашли в шкафу продуктового магазина, которым много лет назад управляла семья Чемберлена.

Она стала самой дорогой среди других карт баскетболиста.

Уточнения

Уилтон Норман (Уилт) Чемберлен (англ. Wilton Norman "Wilt" Chamberlain; 21 августа 1936 года, Филадельфия, Пенсильвания — 12 октября 1999 года, Бел-Эйр, Калифорния) — американский баскетболист, игравший на позиции центрового.
 

Национа́льная баскетбо́льная ассоциа́ция НБА (англ. National Basketball Association, NBA) — профессиональная баскетбольная лига Северной Америки, в частности, США и Канады. Входит в пятерку главных профессиональных спортивных лиг Северной Америки, наряду с НХЛ, МЛБ, МЛС и НФЛ. Была основана в 1946 году как Баскетбольная ассоциация Америки и, соединившись с Национальной баскетбольной лигой, была переименована в Национальную баскетбольную ассоциацию.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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