Теннисистка Петрова сообщила, у кого больше всех шансов взять титул чемпиона US Open

Итальянский теннисист Янник Синнер считается одним из главных фаворитов на победу на Открытом чемпионате США (US Open). Надежда Петрова, бывшая третья ракетка мира и бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, считает, что у Синнера больше шансов на успех, чем у других участников турнира.
"Для турнира замечательно, что в финале наконец будет американский теннисист — на US Open долгое время в финал не попадал свой спортсмен. Но думаю, что у Синнера больше шансов выиграть и взять титул, чем у кого-либо. Тем более он уже выигрывал "Большой шлем", а другие игроки не заходили так далеко", — сказала Петрова, которую цитирует Газета.Ru.
Синнер успешно преодолел четвертьфинальный раунд, победив российского спортсмена Даниила Медведева со счётом 6:2, 1:6, 6:1, 6:4. Во время матча итальянец сделал четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и успешно использовал пять из пятнадцати брейк-пойнтов. Медведев отметился пятью эйсами, шестью двойными ошибками и двумя реализованными брейк-пойнтами из восьми.
Теперь Синнер будет бороться за выход в финал с британским теннисистом Джеком Дрэйпером. В другом полуфинальном матче встретятся американские спортсмены Тейлор Фритц и Фрэнсис Тиафо.
Янник Синнер (нем. и итал. Jannik Sinner; род. 16 августа 2001, Сан-Кандидо, Трентино-Альто-Адидже) — итальянский профессиональный теннисист; первая ракетка мира в одиночном разряде; победитель одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2024); победитель 16 турниров ATP (из них 15 в одиночном разряде); победитель Next Generation ATP Finals (2019); обладатель Кубка Дэвиса 2023 года в составе сборной Италии.
Наде́жда Ви́кторовна Петро́ва (род. 8 июня 1982 года, Москва, СССР) — российская теннисистка; победительница двух Итоговых чемпионатов WTA (2004 и 2012) в парном разряде; финалистка двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США-2010, Открытый чемпионат Франции-2012); бронзовый призёр Олимпийских игр в Лондоне в парном разряде; победительница 37 турниров WTA (13 — в одиночном разряде); обладательница Кубка Федерации и Кубка Хопмана (оба — 2007) в составе сборной России; бывшая третья ракетка мира в одиночном и парном рейтинге.
U S Open (US Open, Ю Эс Оупен)— открытое (т. е., в котором могут участвовать представители любой страны) первенство США в каком-либо виде спорта. Наиболее известными являются:
Вернуть фарам утраченный блеск поможет обычная белая зубная паста