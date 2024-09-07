Теннисистка Петрова сообщила, у кого больше всех шансов взять титул чемпиона US Open

Теннисистка Петрова считает, что у Синнера больше всех шансов выиграть на US Open-2024

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Итальянский теннисист Янник Синнер считается одним из главных фаворитов на победу на Открытом чемпионате США (US Open). Надежда Петрова, бывшая третья ракетка мира и бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, считает, что у Синнера больше шансов на успех, чем у других участников турнира.

Фото: commons.wikimedia.org by Beireke1, PDM

"Для турнира замечательно, что в финале наконец будет американский теннисист — на US Open долгое время в финал не попадал свой спортсмен. Но думаю, что у Синнера больше шансов выиграть и взять титул, чем у кого-либо. Тем более он уже выигрывал "Большой шлем", а другие игроки не заходили так далеко", — сказала Петрова, которую цитирует Газета.Ru.

Синнер успешно преодолел четвертьфинальный раунд, победив российского спортсмена Даниила Медведева со счётом 6:2, 1:6, 6:1, 6:4. Во время матча итальянец сделал четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и успешно использовал пять из пятнадцати брейк-пойнтов. Медведев отметился пятью эйсами, шестью двойными ошибками и двумя реализованными брейк-пойнтами из восьми.

Теперь Синнер будет бороться за выход в финал с британским теннисистом Джеком Дрэйпером. В другом полуфинальном матче встретятся американские спортсмены Тейлор Фритц и Фрэнсис Тиафо.

Уточнения

Янник Синнер (нем. и итал. Jannik Sinner; род. 16 августа 2001, Сан-Кандидо, Трентино-Альто-Адидже) — итальянский профессиональный теннисист; первая ракетка мира в одиночном разряде; победитель одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2024); победитель 16 турниров ATP (из них 15 в одиночном разряде); победитель Next Generation ATP Finals (2019); обладатель Кубка Дэвиса 2023 года в составе сборной Италии.



Наде́жда Ви́кторовна Петро́ва (род. 8 июня 1982 года, Москва, СССР) — российская теннисистка; победительница двух Итоговых чемпионатов WTA (2004 и 2012) в парном разряде; финалистка двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США-2010, Открытый чемпионат Франции-2012); бронзовый призёр Олимпийских игр в Лондоне в парном разряде; победительница 37 турниров WTA (13 — в одиночном разряде); обладательница Кубка Федерации и Кубка Хопмана (оба — 2007) в составе сборной России; бывшая третья ракетка мира в одиночном и парном рейтинге.





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Автор Светлана Нерадовская Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру

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