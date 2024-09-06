Грандиозный фестиваль на Неве. В Санкт-Петербург на турнир ММА едет команда Шлеменко

Сергей Козлов: жадных "сподвижников" в спорте хватает

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Итак, уже завтра, 7 сентября, в Санкт-Петербурге на КСК "Арене" начинается грандиозный спортивный фестиваль, где любители силовых видов спорта смогут не только посмотреть, но и поучаствовать в различных состязаниях, мастер-классах и активностях.

Фото: Плотников Дмитрий Pravda.Ru by Дмитрий Плотников

Организатор спортивного праздника Северо-западный силовой альянс — NWPA.

Здесь можно увидеть всё, от армреслинга и пауэрлифтинга, до соревнований танцоров брейк-данса и гиревых жонглёров. Завершит всё грандиозный турнир MMA "Шторм на Неве. Финал". Команда гостей из Омска — подопечные знаменитого Александра Шлеменко будет противостоять местной команде.

На фестиваль съезжаются все самые известные мастера единоборств — Константин Цзю, Денис Лебедев, Джефф Монсон и многие-многие другие. Медиахолдинг Pravda.Ru обещает интересные трансляции с этого настоящего праздника спорта.

"Делаем мы этот фестиваль только для того, чтобы популяризировать здоровый образ жизни. Вызывает недоумение поведение некоторых наших так называемых партнёров. Некоторые такие "сподвижники" спорта соглашаются участвовать на спортивном мероприятии только за деньги. Раз за разом эти люди, которые стремятся сорвать с организаторов кругленькую сумму, только изобличают себя. Но мы будем двигаться дальше, несмотря ни на что, и двигаться мы будем с теми, кто готов быть полезным для людей, а не старается набить собственный карман", — рассказывает глава Северо-западного силового альянса Сергей Козлов.

Уточнения

Алекса́ндр Па́влович Шлеме́нко (род. 20 мая 1984, Омск) — российский боец смешанного стиля (ММА), представитель средней весовой категории. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2004 года, наиболее известен участием в турнирах американской организации Bellator MMA — состоял в ней практически со времён её становления и, одержав здесь двенадцать побед, является одним из самых успешных её бойцов. Дважды выигрывал гран-при Bellator, владел титулом чемпиона Bellator в среднем весе, который сумел защитить трижды.



Турнир по смешанным единоборствам "Шторм на Неве. Финал"