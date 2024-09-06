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Реабилитироваться с "Северсталью". ХК "Динамо" начал сезон с домашнего поражения

Прошлогодний аутсайдер "Куньлунь" начал сезон с громкой победы
1:28
Спорт

Стартовый матч первенства КХЛ московское Динамо проводило дома с китайским "Куньлунь Ред Стар".

Наивно было ожидать искромётного хоккея в самом начале сезона. Команды, что называется, вкатываются в сезон. И всё же в первом периоде хозяева площадки были чуть быстрее, правда, реализовать своё небольшое преимущество они смогли за какую-то дюжину секунд до конца первого периода. Никита Гусев — 1:0.

Счёт обязывал гостей отыгрываться во втором периоде, и они прибавили в движении. И после обоюдных удалений, за 6 минут до конца счёт сравнял Колин Кэмпбелл. Причём сделал он это в меньшинстве. А буквально за полминуты до конца гости вышли вперёд — Наиль Якупов после своего же броска был расторопнее защитников "Динамо" — подхватил шайбу и из-за ворот "сунул" её в самый угол.

Конечно в заключительный период динамовцы попытались отыграться, однако "Куньлунь" на удивление строго сыграл в обороне и не позволил хозяевам забросить ни одной шайбы. А вот сами гости за полторы минуты до конца забросили и победную шайбу. В итоге довольно неожиданная гостевая победа прошлогодних аутсайдеров 3:1.

Сегодня москвичи постараются реабилитироваться перед своими болельщиками. Вечером ХК "Динамо" принимает череповецкую "Северсталь".

Чемпионат КХЛ. Динамо М - Куньлунь РС
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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