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Шакил О’Нил назвал лучшего баскетболиста в истории

Шакил О’Нил считает величайшим баскетболистом в истории Джордана
0:48
Спорт

Самый великий баскетболист всех времен — Майкл Джордан. Так считает прославленный центровой Национальной баскетбольной ассоциации Шакил О'Нил. Об этом он рассказал на канале Complex в YouTube.

Шакил О’Нил считает величайшим баскетболистом в истории Джордана
Фото: www.flickr.com by shgmom56, CC BY-SA 2.0

Майкл Джордан становился чемпионом Олимпийских игр два раза. Баскетболист шесть раз забирал титул в НБА в составе "Чикаго Буллз", пишет "Чемпионат".

Джордан играл и за "Вашингтон Уизардс", где закончил свою профессиональную карьеру в 2003 году. Пчть раз этого спортсмена признали самым ценным игроком НБА.

За всю карьеру в НБА в среднем Джордан набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.

Уточнения

Шакил Рашоун О’Нил (англ. Shaquille Rashaun O'Neal; род. 6 марта 1972, Ньюарк, Нью-Джерси) — американский баскетболист, комментатор, баскетбольный телеэксперт, рэпер, а также актёр. Олимпийский чемпион (1996), чемпион мира 1994 года, четырёхкратный чемпион НБА (2000—2002, 2006). В 1996 году был внесён в список 50 лучших игроков в истории НБА, и из всего списка он был самым молодым. Помимо этого, признан самым ценным игроком НБА 2000 года, на протяжении 15 лет (1993—2009) принимал участие в Матчах всех звёзд, вместе с Уилтом Чемберленом удерживает рекорд Ассоциации — 9 сезонов (из них 5 — подряд) с самым высоким показателем процента попаданий с игры. Шакил О’Нил три раза в своей карьере удостоился звания MVP Матча всех звезд (НБА) (2000, 2004, 2009). По окончании спортивной карьеры, работает телеведущим и комментатором на спортивном телеканале TNT. Появляется в качестве телеэксперта в играх серии NBA 2K (начиная с NBA 2K15). Член Зала славы баскетбола с 2016 года.

Майкл Дже́ффри Джо́рдан (англ. Michael Jeffrey Jordan; родился 17 февраля 1963 года, Бруклин, Нью-Йорк) — американский баскетболист, бывший игрок НБА. Лучший баскетболист в истории (по версии экспертов ESPN). Играл на позиции атакующего защитника. Джордан сыграл важную роль в популяризации баскетбола и НБА во всём мире в 1980-х и 1990-х годах. Двукратный олимпийский чемпион.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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