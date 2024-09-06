Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кто выиграет в матче: Россия — Таиланд?
Аэропорт в Нижнеангарске будут модернизировать для повышения туристической доступности региона
Как зарабатывать на драгоценных металлах
7 действий, которые водителям категорически запрещено совершать при общении с ГАИ
MolPsy: биполярное расстройство связано с мутацией гена аденилатциклаза 2
Соболев может выйти на поле за "Зенит" уже в это воскресенье
Врач Чупанова: икота может указывать на нарушение обмена веществ
Туроператоры сообщили стоимость туров в Гоа на Новый год
Ни ЕС, ни Украина не готовы отказываться от топлива "Газпрома"

Россиянин Саламов может провести бой за чемпионский пояс с Глэнтоном

Саламов может подраться с Глэнтоном
0:34
Спорт

Бывший чемпион мира по версии IBO, российский боксер Умар Саламов рассказал о возможном сопернике за пояс временного чемпиона WBA International в первом тяжелом весе. Им может стать Брэндон Глэнтон.

Саламов может подраться с Глэнтоном
Фото: wikimapia by Kru Tony Moore, CC BY-SA 4.0

"Оппонентом должен стать Брэндон Глэнтон. С ним идут сейчас переговоры, поединок должен будет пройти в России", — цитирует Саламова "СЭ".

Такое спортсмен рассказал о своей цели. Он хочет стать чемпионом мира по одной из четырех ведущих версий. В первую очередь — WBA.

Уточнения

Ума́р Иса́евич Сала́мов (род. 6 июля 1994 или 7 июня 1994, Алхан-Кала, Чечня) — российский профессиональный боксёр, чеченского происхождения, выступающий в полутяжёлой и в первой тяжёлой весовых категориях. Среди профессионалов действующий чемпион по версии WBO International (2017; 2018—н. в.), бывший чемпион мира по версии IBO (2016—2017), чемпион Северной Америки по версии IBF North American (2018—2020), чемпион Европы по версиям WBO European (2014—2016) и IBF East/West Europe (2017), и Eurasian Boxing Parliament (2018—2019), чемпион мира среди молодёжи по версиям WBO Youth (2014—2015) и IBO Youth (2013—2015) в полутяжёлом весе.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Русские демоны скорости. Самолёты МиГ-31БМ станут настоящими убийцами американских F-16 на Украине

Западные СМИ уже прозвали МиГ-31 "настоящим демоном скорости". Аналитики сходятся во мнении, что именно этот истребитель станет главной угрозой для американских F-16.

Самолёты МиГ-31БМ начинают охоту за американскими F-16 на Украине
В России разработали двухвинтовые соосные дроны "Прыгун-1"
Созданы дроны уникальной конструкции, которыми выстреливают из специальной трубы
Белые стены — прошлый век: дизайнеры назвали новый тренд
Закуска из баклажанов "как грибы": по вкусу её практически не отличишь от маринованных лесных грибочков
Военно-полевая почта всегда приближала солдата и офицера к дому Сергей Лебедев В Полтаве уничтожено всё руководство дальнего радиолокационного обнаружения Швеции Дмитрий Плотников Ракетный удар по Полтаве: какие выводы сделает Зеленский после массовых смертей своих военных Андрей Николаев
Турция заменит систему "всё включено" на комбинированные форматы отдыха с экскурсиями и ужинами в городе
"Леруа Мерлен" переименовывается и отказывается от французских брендов
Самые сильные породы кошек: топ-3
Самые сильные породы кошек: топ-3
Последние материалы
Ни ЕС, ни Украина не готовы отказываться от топлива "Газпрома"
ГАИ стала требовать прохождения техосмотра даже после его отмены
Военно-полевая почта всегда приближала солдата и офицера к дому
JAMA: депрессия может быть ранним симптомом болезни Альцгеймера
В России установлен рекорд по запасам золота
Как научиться экономить без потери в качестве жизни
Саламов может подраться с Глэнтоном
Дилеры быстро распродают Skoda Rapid 2024 года
Арбузный стейк: лёгкий и вкусный способ удивить гостей
Эксперт по ЖКХ призвал не поддаваться на подозрительные предложения о замене батарей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.