Россиянин Саламов может провести бой за чемпионский пояс с Глэнтоном

Саламов может подраться с Глэнтоном

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Бывший чемпион мира по версии IBO, российский боксер Умар Саламов рассказал о возможном сопернике за пояс временного чемпиона WBA International в первом тяжелом весе. Им может стать Брэндон Глэнтон.

Фото: wikimapia by Kru Tony Moore, CC BY-SA 4.0

"Оппонентом должен стать Брэндон Глэнтон. С ним идут сейчас переговоры, поединок должен будет пройти в России", — цитирует Саламова "СЭ".

Такое спортсмен рассказал о своей цели. Он хочет стать чемпионом мира по одной из четырех ведущих версий. В первую очередь — WBA.

Уточнения

Ума́р Иса́евич Сала́мов (род. 6 июля 1994 или 7 июня 1994, Алхан-Кала, Чечня) — российский профессиональный боксёр, чеченского происхождения, выступающий в полутяжёлой и в первой тяжёлой весовых категориях. Среди профессионалов действующий чемпион по версии WBO International (2017; 2018— н. в. ), бывший чемпион мира по версии IBO (2016—2017), чемпион Северной Америки по версии IBF North American (2018—2020), чемпион Европы по версиям WBO European (2014—2016) и IBF East/West Europe (2017), и Eurasian Boxing Parliament (2018—2019), чемпион мира среди молодёжи по версиям WBO Youth (2014—2015) и IBO Youth (2013—2015) в полутяжёлом весе.



