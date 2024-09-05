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Карпин прокомментировал матч России против Вьетнама

Карпин доволен игрой российских футболистов в матче с Вьетнамом
0:39
Спорт

Главный тренер российской национальной сборной по футболу Валерий Карпин прокомментировал товарищеский матч против вьетнамских спортсменов. Игра прошла 5 сентября в Ханое и закончилась со счетом 0:3 в пользу России.

Карпин доволен игрой российских футболистов в матче с Вьетнамом
Фото: commons.wikimedia.org by Артем Гусев, CC BY-SA 3.0

"В этих условиях — очень доволен качеством игры. На этом поле, в такую жару и влажность. Если бы мы так играли в России, в других условиях — конечно, нет. Забили три, могли забить еще", — цитирует Карпина "СЭ".

Кстати, сборная России третий раз выиграла в трех матчах в 2024 году.

Уточнения

Вале́рий Гео́ргиевич Ка́рпин (род. 2 февраля 1969, Нарва) — российский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника. Заслуженный мастер спорта России (2012). Главный тренер сборной России с 26 июля 2021 года и клуба «Ростов» с 10 марта 2022 года. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России. Один из лучших футболистов в истории сборной России.
В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл серебро в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. С 16 февраля по 24 июля 2017 — эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Помимо российского гражданства, также имеет гражданства Эстонии и Испании.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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