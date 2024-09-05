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Фигуристка Трусова поменяла фамилию

Фигуристка Трусова взяла фамилию мужа, теперь она Игнатова
0:41
Спорт

Знаменитая российская фигуристка Александра Трусова, прославившаяся своими блестящими выступлениями на международной арене, официально сменила фамилию на Игнатову после замужества.

Фигуристка Трусова взяла фамилию мужа, теперь она Игнатова
Фото: Аккаунт Федерации Фигурного катания на коньках России Вконтакте by vk.com/ruskating, PDM

Поклонники Трусовой были в восторге от новости и засыпали молодую пару поздравлениями в социальных сетях. В интервью спортсменка выразила надежду, что изменения в ее личной жизни не повлияют на карьеру, и она продолжит радовать зрителей новыми успехами и достижениями.

Девушка стала женой российского фигуриста Марка Игнатова, сообщает РИА Новости Спорт, ссылаясь на официальные данные с сайта ФНР России.

Уточнения

Алекса́ндра Вячесла́вовна Тру́сова (в замужестве — Игна́това; род. 23 июня 2004, Рязань, Россия) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Серебряный призёр XXIV зимних Олимпийских игр (2022). Бронзовый призёр чемпионата мира (2021). Серебряный (2022) и бронзовый (2020) призёр чемпионата Европы. Бронзовый призёр финала Гран-при (2019). Чемпионка России (2022), серебряный (2019) и двукратный бронзовый (2020, 2021) призёр чемпионата России. Вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019). Победитель (2017) и серебряный призёр (2018) финалов юниорского Гран-при.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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