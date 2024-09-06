Тутберидзе оплатит часть долга матери 12-летней фигуристки

Тутберидзе поможет погасить долг Парсеговой в 1,8 млн рублей

0:51 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе поможет оплатить долг 12-летней фигуристки в 1,8 миллиона рублей перед "Ангелами Плющенко".

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба офиса президента РФ, CC BY 4.0

Она частично погасит долг Арины Парсеговой за счет собранных с открытой тренировки средств. Мероприятие состоится 9 сентября в Ясенево. В тренировке примут участие Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Аделия Петросян, Софья Акатьева и другие известные фигуристы.

Билеты на мероприятие продаются за 10 тысяч рублей.

"Часть вырученных средств пойдет на закрытие долга Арины Парсеговой", — сказано в афише. ️

Ранее Никулинский районный суд Москвы удовлетворил исковые требования академии Плющенко к Парсеговой, пишет РБК Спорт.

Уточнения

Эте́ри Гео́ргиевна Тутбери́дзе (настоящее отчество — Гогиевна; род. 24 февраля 1974 года, Москва, СССР) — российский тренер по фигурному катанию, работает со спортсменами в одиночном и парном катании.

Мастер спорта СССР, тренер высшей категории, заслуженный тренер России (2014). Признана лучшим тренером по итогам премии Международного союза конькобежцев (2021).







Академия фигурного катания «Ангелы Плющенко» — школа фигурного катания в Москве, созданная фигуристом Евгением Плющенко 5 апреля 2017 года, и детская школа фигурного катания в Санкт-Петербурге, созданная в сентябре 2018 года на базе спортивного комплекса «Хоккейный город» совместно с хоккейным клубом СКА.

Генеральный директор: Евгений Плющенко. Академия в Санкт-Петербурге включена в реестр Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга. Выручка академии за 2019 год составляла 8,61 млн рублей, убыток составлял 4,64 млн рублей.

