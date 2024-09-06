Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На "Роза Хутор" заботятся о сохранении биоразнообразия в горах
Терапевт посоветовала правильно питаться и больше двигаться, чтобы не заболеть осенью
Как приготовить вкусные маринованные перцы в домашних условиях
В Приморье остаётся ипотека со ставкой в размере 2 процентов
В Московском молодежном театре покажут "Добрые дела маленькой Бабы-Яги"
Сергей Козлов: жадных "сподвижников" в спорте хватает
Как избавиться от морщин вокруг глаз
В Екатеринбурге начали судить экс-заведующую детсада, куда ходил убитый шестилетний Далер
Почему стоит проверить топливный фильтр перед холодами

Глушаков поспособствовал тому, чтобы Промеса взяли в "Дубай Юнайтед"

Глушаков помог Промесу попасть в "Юнайтед"
0:37
Спорт

Полузащитник подмосковных "Химок" Денис Глушаков принял участие в трансфере его бывшего одноклубника по московскому "Спартаку" Квинси Промеса в дубайский ФК "Юнайтед". Об этом рассказал сам спортсмен.

Глушаков помог Промесу попасть в "Юнайтед"
Фото: commons.wikimedia.org by Эдгар Брещанов, CC BY-SA 3.0

"Связывал Промеса с людьми, чтобы он попал в дубайский клуб. Люди поинтересовались, общаемся ли мы, могу ли я поговорить с ним, чтобы он вышел на связь с этим клубом", — цитирует Глушакова "Спорт-Экспресс".

Кстати, "Юнайтед", выступает во втором дивизоне ОАЭ, принадлежит российскому миллиардеру Сергею Ломакину.

Уточнения

Кви́нси Анто́н Проме́с (нидерл. Quincy Anton Promes; род. 4 января 1992, Амстердам) — нидерландский футболист, атакующий полузащитник и нападающий футбольного клуба «Юнайтед». Выступал за сборную Нидерландов.
 

Дени́с Бори́сович Глушако́в (род. 27 января 1987, Миллерово, Ростовская область) — российский футболист, полузащитник клуба «Химки». Чемпион России в составе «Спартака» (2017), участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов. Входит в число 20 лидеров по количеству матчей за карьеру в чемпионатах России.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Русские демоны скорости. Самолёты МиГ-31БМ станут настоящими убийцами американских F-16 на Украине

Западные СМИ уже прозвали МиГ-31 "настоящим демоном скорости". Аналитики сходятся во мнении, что именно этот истребитель станет главной угрозой для американских F-16.

Самолёты МиГ-31БМ начинают охоту за американскими F-16 на Украине
В России разработали двухвинтовые соосные дроны "Прыгун-1"
Созданы дроны уникальной конструкции, которыми выстреливают из специальной трубы
Закуска из баклажанов "как грибы": по вкусу её практически не отличишь от маринованных лесных грибочков
Белые стены — прошлый век: дизайнеры назвали новый тренд
В Полтаве уничтожено всё руководство дальнего радиолокационного обнаружения Швеции Дмитрий Плотников Чем опасны для здоровья вентилятор и кондиционер Сергей Лебедев Ракетный удар по Полтаве: какие выводы сделает Зеленский после массовых смертей своих военных Андрей Николаев
Турция заменит систему "всё включено" на комбинированные форматы отдыха с экскурсиями и ужинами в городе
Самые сильные породы кошек: топ-3
"Леруа Мерлен" переименовывается и отказывается от французских брендов
"Леруа Мерлен" переименовывается и отказывается от французских брендов
Последние материалы
Турецкий проект по снятию отпечатков пальцев не затронет туристов из России
Советы по хозяйству: как очистить сковороду от застарелого жира и нагара
Параметры, на которые стоит обратить внимание при выборе глюкометра
Москва выстраивает собственный контур влияния на Востоке
Небрежность водителя эвакуатора привела к повреждению трёх автомобилей в Сочи
Пугачёву и Галкина* из-за постоянных переездов просят лишить родительских прав
Рецепт вкуснейших тыквенных котлет
Глушаков помог Промесу попасть в "Юнайтед"
Гастроэнтеролог: изжога, запоры и дискомфорт в животе могут указывать на болезни ЖКТ
В чём риск покупки подержанного авто, и как их избежать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.