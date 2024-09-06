Глушаков поспособствовал тому, чтобы Промеса взяли в "Дубай Юнайтед"

Глушаков помог Промесу попасть в "Юнайтед"

0:37 Your browser does not support the audio element. Спорт

Полузащитник подмосковных "Химок" Денис Глушаков принял участие в трансфере его бывшего одноклубника по московскому "Спартаку" Квинси Промеса в дубайский ФК "Юнайтед". Об этом рассказал сам спортсмен.

Фото: commons.wikimedia.org by Эдгар Брещанов, CC BY-SA 3.0

"Связывал Промеса с людьми, чтобы он попал в дубайский клуб. Люди поинтересовались, общаемся ли мы, могу ли я поговорить с ним, чтобы он вышел на связь с этим клубом", — цитирует Глушакова "Спорт-Экспресс".

Кстати, "Юнайтед", выступает во втором дивизоне ОАЭ, принадлежит российскому миллиардеру Сергею Ломакину.

Уточнения

Кви́нси Анто́н Проме́с (нидерл. Quincy Anton Promes; род. 4 января 1992, Амстердам) — нидерландский футболист, атакующий полузащитник и нападающий футбольного клуба «Юнайтед». Выступал за сборную Нидерландов.





Дени́с Бори́сович Глушако́в (род. 27 января 1987, Миллерово, Ростовская область) — российский футболист, полузащитник клуба «Химки». Чемпион России в составе «Спартака» (2017), участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов. Входит в число 20 лидеров по количеству матчей за карьеру в чемпионатах России.

