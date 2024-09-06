Мостовой остался разочарован матчем с Вьетнамом: не увидел ни скорости, ни беготни

Бывший футболист Александр Мостовой поделился своим мнением о товарищеских матчах сборной России против Вьетнама и Таиланда.
Мостовой заявил, что ожидал счёта 3:0 или более крупного, и его прогноз оправдался. Однако в начале первого тайма он был разочарован медлительностью игроков и сравнил происходящее на поле с событиями 70-х годов, отметив, что не увидел в ходе тайма "ни скорости, ни беготни".
Во втором тайме, по словам Мостового, влажность уменьшилась, и сборная России стала играть активнее. Он отметил, что первый тайм был "безобразным", и выразил своё недовольство игрой.
Мостовой считает, что такие матчи могут унизить сборную, и предлагает проводить больше игр между российскими командами.
"Такое ощущение, что такими играми мы унижаем себя. Я понимаю ребят из сборной России. Непросто, когда ты понимаешь, что выходишь играть с Вьетнамом. Будет больше пользы, если мы сыграем между собой", — сказал Мостовой в беседе с "Чемпионатом".
Алекса́ндр Влади́мирович Мостово́й (род. 22 августа 1968, Ломоносов, Ленинградская область, РСФСР, СССР) — советский и российский футболист, полузащитник. Считается одним из лучших футболистов в истории сборной России. Имеет гражданство Португалии.
Това́рищеский матч (другие названия — показательный или выставочный матч, предсезонная игра, подготовительный матч, в зависимости от вида спорта и страны) — спортивное мероприятие, проводимое не в рамках какого-либо статусного соревнования (турнира, чемпионата, розыгрыша кубка и т. п.). Для участников товарищеского матча, отдельных спортсменов или команд, результат не важен, так как он не влияет на положение спортсмена или команды в рейтинге или итоговой таблице соревнования.
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