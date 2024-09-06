Мостовой остался разочарован матчем с Вьетнамом: не увидел ни скорости, ни беготни

Мостовой считает, что такими играми, как матч с Вьетнамом, россияне унижают себя

1:09 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший футболист Александр Мостовой поделился своим мнением о товарищеских матчах сборной России против Вьетнама и Таиланда.

Фото: freepik.com by pikisuperstar, PDM

Мостовой заявил, что ожидал счёта 3:0 или более крупного, и его прогноз оправдался. Однако в начале первого тайма он был разочарован медлительностью игроков и сравнил происходящее на поле с событиями 70-х годов, отметив, что не увидел в ходе тайма "ни скорости, ни беготни".

Во втором тайме, по словам Мостового, влажность уменьшилась, и сборная России стала играть активнее. Он отметил, что первый тайм был "безобразным", и выразил своё недовольство игрой.

Мостовой считает, что такие матчи могут унизить сборную, и предлагает проводить больше игр между российскими командами.

"Такое ощущение, что такими играми мы унижаем себя. Я понимаю ребят из сборной России. Непросто, когда ты понимаешь, что выходишь играть с Вьетнамом. Будет больше пользы, если мы сыграем между собой", — сказал Мостовой в беседе с "Чемпионатом".

Уточнения

Алекса́ндр Влади́мирович Мостово́й (род. 22 августа 1968, Ломоносов, Ленинградская область, РСФСР, СССР) — советский и российский футболист, полузащитник. Считается одним из лучших футболистов в истории сборной России. Имеет гражданство Португалии.



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