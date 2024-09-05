Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда и почему стоит объявить себя банкротом
Бегунья из Уганды Чептегеи скончалась после нападения бойфренда
Рецепты замороженного чая: как приготовить витаминные кубики
Врач Кованова: морепродукты увеличивают уровень тестостерона у мужчин
ГАИ стала эвакуировать автомобили с улиц, где парковка не запрещена знаками
Учёные разработали метод создания гибридных квантовых состояний на основе света и глюкозы
Месси и Роналду прошли мимо списка номинантов на "ЗМ"
Датским компаниям разрешили не соблюдать антироссийские санкций ЕС
Российские туристы не тратят деньги вне отелей в Турции из-за санкций

Смена растёт Тренер сборной U15 Волчек готовит футболистов для национальной команды страны

Тренер сборной: "Быть игроком первой команды страны почётно и трудно"
Спорт

Российская Премьер-лига по футболу взяла паузу на игры национальной сборной.

Тренер сборной: "Быть игроком первой команды страны почётно и трудно"
Фото: Плотников Дмитрий Pravda.Ru by Дмитрий Плотников

Основная команда уехала в короткое азиатское турне. В это же время футбольные юношеские сборные России тоже проводят свои сборы. Медиахолдинг Pravda.Ru начинает серию репортажей о российских командах разных возрастов, которые в эти дни проводят селекционные и учебно-тренировочные сборы.

А начинаем мы рассказом о сборной U15. Это ребята 2009 года рождения, у которых с 2 сентября проходят в Москве тренировки и контрольные игры. Старший тренер команды Владимир Волчек продолжает работу по самым перспективным юным футболистам страны, поскольку цель сборов — определить лучших региональных игроков для вызова в первую команду России. Ведь опытный тренер всегда хочет улучшить ту или иную позицию на поле.

"На данном селекционном этапе мы просматриваем игроков из регионов, которые хорошо себя зарекомендовали в Юношеской футбольной лиге. Этих ребят мы будем отслеживать и в дальнейшем, чтобы анализировать динамику их роста.

Разумеется, соответствуют уровню сборной не все, однако, уверен, что каждому такому кандидату вызов в сборную будет являться своеобразным ориентиром, вектором направления в его футбольной жизни", — рассказывает наставник российской сборной.

Владимир Волчек отметил, что одно дело — это быть лучшим в региональной команде, а совсем другое — быть игроком сборной страны. Не каждый ментально и психологически готов к этому, поскольку требования тут несколько иные, чем в "домашних" клубах.

"Первая команда страны — это статус лучшего из лучших. Мы в любой момент должны быть готовы к любым соревнованиям. И если завтра нас допустят до отборочных соревнований, мы должны там выступить достойно. Поэтому работа идёт и рук никто ни в коем случае не опускает", — подытожил старший тренер.

Пообщались мы и с одним из перспективных игроков этой сборной, который, наверное, в нашей команде был одним из лучших. Волгоградец Егор Кычанов рассказал, как он "попал" в сборную страны.

"Начал я заниматься футболом в Светлоярской ДЮСШ у тренера Дмитрия Александровича Плотникова. Затем меня пригласили в первую команду области — волгоградский "Ротор", а уже потом я получил приглашение и на просмотр в сборную России. Свою жизнь хочу связать с футболом, мечтаю подписать профессиональный контракт и стать настоящим футболистом, — рассказывает защитник сборной России Егор Кычанов.

Впереди два контрольных матча. На них Владимир Волчек и определит, кто из этих ребят готов защищать цвета национальной команды, а кому надо ещё поработать над собой. А уже в октябре у наших 15-летних ребят игры со сборной Китая. Пожелаем тренерскому составу и юным "сборникам" успеха!

Уточнения

Футбо́л (англ. football от foot «ступня» + ball «мяч») — командный вид спорта, в котором целью является забить мяч в ворота соперника ногами или другими частями тела (кроме рук) большее количество раз, чем команда соперника. В настоящее время самый популярный и массовый вид спорта в мире.

сб. России (2009 г. р.) - Космос
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Что делать, если сзади поджимает водитель: советы от ГАИ

За рулём важно сохранять спокойствие и трезво оценивать ситуацию, но это может быть непросто, особенно если сзади кто-то едет вплотную, а возможности пропустить такого водителя нет.

Что делать, если за вами едет слишком близко
Почему заправка АИ-95 бессмысленна, если двигатель рассчитан на АИ-92
Автолюбители теряют деньги, выбирая АИ-95 вместо АИ-92
Топ-3 самых милых кошачьих пород
Русские демоны скорости. Самолёты МиГ-31БМ станут настоящими убийцами американских F-16 на Украине
Чем опасны для здоровья вентилятор и кондиционер Сергей Лебедев Самолёты МиГ-31БМ начинают охоту за американскими F-16 на Украине Дмитрий Плотников Ракетный удар по Полтаве: какие выводы сделает Зеленский после массовых смертей своих военных Андрей Николаев
Новая ФАБ-3000М54 с УМПК после испытаний готова разносить позиции боевиков ВСУ
Закуска из баклажанов "как грибы": по вкусу её практически не отличишь от маринованных лесных грибочков
Узнайте, почему опытные огородники выбирают фацелию вместо горчицы
Узнайте, почему опытные огородники выбирают фацелию вместо горчицы
Последние материалы
ГАИ стала эвакуировать автомобили с улиц, где парковка не запрещена знаками
Учёные разработали метод создания гибридных квантовых состояний на основе света и глюкозы
Месси и Роналду прошли мимо списка номинантов на "ЗМ"
Датским компаниям разрешили не соблюдать антироссийские санкций ЕС
Российские туристы не тратят деньги вне отелей в Турции из-за санкций
Риелтор объяснил рост арендной платы дорогой ипотекой
У здания "Дапамога" в Вильнюсе появилась уничижительная надпись в адрес белорусов
Лавров: выплаты бюджетникам в Абхазии приостановили из-за «баланса обязательств
Волшебные прически, которые скинут вам 10 лет
Американский снайпер-ветеран приехал в Россию для помощи в СВО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.