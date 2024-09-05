Смена растёт Тренер сборной U15 Волчек готовит футболистов для национальной команды страны

Тренер сборной: "Быть игроком первой команды страны почётно и трудно"

Российская Премьер-лига по футболу взяла паузу на игры национальной сборной.

Фото: Плотников Дмитрий Pravda.Ru by Дмитрий Плотников

Основная команда уехала в короткое азиатское турне. В это же время футбольные юношеские сборные России тоже проводят свои сборы. Медиахолдинг Pravda.Ru начинает серию репортажей о российских командах разных возрастов, которые в эти дни проводят селекционные и учебно-тренировочные сборы.

А начинаем мы рассказом о сборной U15. Это ребята 2009 года рождения, у которых с 2 сентября проходят в Москве тренировки и контрольные игры. Старший тренер команды Владимир Волчек продолжает работу по самым перспективным юным футболистам страны, поскольку цель сборов — определить лучших региональных игроков для вызова в первую команду России. Ведь опытный тренер всегда хочет улучшить ту или иную позицию на поле.

"На данном селекционном этапе мы просматриваем игроков из регионов, которые хорошо себя зарекомендовали в Юношеской футбольной лиге. Этих ребят мы будем отслеживать и в дальнейшем, чтобы анализировать динамику их роста. Разумеется, соответствуют уровню сборной не все, однако, уверен, что каждому такому кандидату вызов в сборную будет являться своеобразным ориентиром, вектором направления в его футбольной жизни", — рассказывает наставник российской сборной.

Владимир Волчек отметил, что одно дело — это быть лучшим в региональной команде, а совсем другое — быть игроком сборной страны. Не каждый ментально и психологически готов к этому, поскольку требования тут несколько иные, чем в "домашних" клубах.

"Первая команда страны — это статус лучшего из лучших. Мы в любой момент должны быть готовы к любым соревнованиям. И если завтра нас допустят до отборочных соревнований, мы должны там выступить достойно. Поэтому работа идёт и рук никто ни в коем случае не опускает", — подытожил старший тренер.

Пообщались мы и с одним из перспективных игроков этой сборной, который, наверное, в нашей команде был одним из лучших. Волгоградец Егор Кычанов рассказал, как он "попал" в сборную страны.

"Начал я заниматься футболом в Светлоярской ДЮСШ у тренера Дмитрия Александровича Плотникова. Затем меня пригласили в первую команду области — волгоградский "Ротор", а уже потом я получил приглашение и на просмотр в сборную России. Свою жизнь хочу связать с футболом, мечтаю подписать профессиональный контракт и стать настоящим футболистом, — рассказывает защитник сборной России Егор Кычанов.

Впереди два контрольных матча. На них Владимир Волчек и определит, кто из этих ребят готов защищать цвета национальной команды, а кому надо ещё поработать над собой. А уже в октябре у наших 15-летних ребят игры со сборной Китая. Пожелаем тренерскому составу и юным "сборникам" успеха!

Уточнения

Футбо́л (англ. football от foot «ступня» + ball «мяч») — командный вид спорта, в котором целью является забить мяч в ворота соперника ногами или другими частями тела (кроме рук) большее количество раз, чем команда соперника. В настоящее время самый популярный и массовый вид спорта в мире.



сб. России (2009 г. р.) - Космос