Футболист Кордоба не будет играть за красно-белых

Журналист Иван Карпов сообщил, что колумбийский футболист Джон Кордоба не будет играть за московский футбольный клуб "Спартак".
Руководство красно-белых вышло из переговоров из-за требования агента колумбийца по зарплате — 5 миллионов евро в год.
Как сообщает РБК Спорт, московский клуб был готов платить колумбийцу не более трех миллионов евро.
Кстати, соглашение Кордобы с футбольным клубом "Краснодар" истекает в конце этого сезона.
Джон Андре́с Ко́рдоба Копете (исп. Jhon Andrés Córdoba Copete; род. 11 мая 1993, Истмина, Чоко) — колумбийский футболист, нападающий клуба «Краснодар». Сын футболиста Мануэля Кордобы.
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