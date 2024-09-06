Футболист Кордоба не будет играть за красно-белых

Карпов: Кордоба не перейдет в "Спартак"

0:32 Your browser does not support the audio element. Спорт

Журналист Иван Карпов сообщил, что колумбийский футболист Джон Кордоба не будет играть за московский футбольный клуб "Спартак".

Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси, CC BY-SA 3.0

Руководство красно-белых вышло из переговоров из-за требования агента колумбийца по зарплате — 5 миллионов евро в год.

Как сообщает РБК Спорт, московский клуб был готов платить колумбийцу не более трех миллионов евро.

Кстати, соглашение Кордобы с футбольным клубом "Краснодар" истекает в конце этого сезона.

Уточнения

Джон Андре́с Ко́рдоба Копете (исп. Jhon Andrés Córdoba Copete; род. 11 мая 1993, Истмина, Чоко) — колумбийский футболист, нападающий клуба «Краснодар». Сын футболиста Мануэля Кордобы.

