Монсон теперь тренирует в ХК "Гранит-Чехов"

Джефф Монсон стал тренером хоккеистов в Чехове

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Двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Джефф Монсон стал тренером по физподготовке в подмосковном хоккейном клубе "Гранит-Чехов".

Фото: commons.wikimedia.org by Дуг Керр, CC BY-SA 2.0

Команда выступает в Национальной молодежной хоккейной лиге.

На счету 53-летнего Монсона 60 побед, 26 поражений 2 две ничьи. В 2006 году он проиграл чемпионский поединок UFC в тяжелом весе.

Он дрался с Федором Емельяненко в 2011 году. В 2018 году Монсону дали российский паспорт. В этом же году он стал депутатом совета Красногорского городского округа Московской области. В сентябре 2023 года его избрали депутатом Госсобрания Башкирии, сообщает РБК Спорт.

Уточнения

Дже́ффри Уи́льям Мо́нсон (англ. Jeffrey William Monson; род. 18 января 1971, Сент-Пол), более известный как Джефф Монсон (англ. Jeff Monson) — ранее американский, ныне российский спортсмен, общественный деятель. Выступал в смешанных единоборствах и бразильском джиу-джитсу. Двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу. Бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе, тренировался в American Top Team.

В 2013 году Монсон переехал в Россию, в 2018 он получил российское гражданство, а в 2023 году перестал быть гражданином США.



