Пегула выиграла Игу Швёнтек в четвертьфинале US Open

Пегула одержала победу над Швёнтек в 1/4 финала US Open

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Теннисистка Джессика Пегула оказалась сильнее, чем первая ракетка мира Ига Швёнтек в четвертьфинале турнира US Open.

Фото: commons.wikimedia.org by si.robi, CC BY-SA 4.0

Дочь миллиардера Терри Пегула победила в состязании в Нью-Йорке. Пегула — шестая ракетка мира. Ее папа владеет клубами НХЛ и NFL из "Баффало", пишет РБК Спорт.

Кстати, 3 сентября в четвертьфинала турнира вышла и Эмма Наварро. Ее отец, Бен Наварро, владеет Credit One Bank (Forbes оценивает его состояние в $1,5 млрд).

Уточнения

И́га Свёнтек (или Швёнтек; пол. Iga Świątek [ˈiɡa ˈɕfʲɔntɛk] ; род. 31 мая 2001[…], Варшава) — польская теннисистка; первая ракетка мира в одиночном разряде; победительница пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции 2020, 2022, 2023 и 2024, Открытый чемпионат США 2022); финалистка одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции 2021); победительница одного Итогового турнира WTA в одиночном разряде (2023); победительница 22 турниров WTA в одиночном разряде; финалистка United Cup (2024) в составе сборной Польши; бронзовый призёр Олимпийских игр 2024 года в одиночном разряде.

В юниорах — победительница одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Уимблдон 2018) и одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции 2018).



Джессика «Джесси» Пегула (англ. Jessica Pegula; род. 24 февраля 1994, Буффало, США) — американская теннисистка. Бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде; победительница 13 турниров WTA (из них шесть в одиночном разряде); победительница United Cup 2023 в составе сборной США; финалистка одного Итогового турнира WTA в одиночном разряде (2023).

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде; финалистка одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции-2022) и одного в миксте (Открытый чемпионат США-2023).

