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В Норвегии на допинг-контроль вызвали умерших более 40 лет назад футболистов

Норвежских умерших футболистов вызвали на допинг-контроль
0:49
Спорт

В Норвегии на допинг решили проверить умерших свыше 40 лет назад игроков футбольной сборной. Об этом рассказал главный тренер национальной команды страны Столе Сольбаккен.

Норвежских умерших футболистов вызвали на допинг-контроль
Фото: freepik.com by pikisuperstar, PDM

Из-за такого запроса руководству сборной пришлось разбираться с антидопинговой службой.

"На допинг собрались проверить футболистов: Эрлинга Холанда, Йоргена Ларсена, Антонио Нуса, Оскара Бобба, Эйнара Гундерсена и Йоргена Юве. При том, что Гундерсен скончался еще в 1962 году, а Юве — в 1983-м", — цитирует тренера РБК Спорт.

Оказалось, что антидопинговая служба допустила ошибку. Сольбаккен не понял, как такое недоразумение могло произойти.

 

Уточнения

Э́рлинг Брёут Хо́ланн (норв. Erling Braut Haaland, при рождении написание фамилии — Håland, норвежское произношение: [ˈhòːlɑn]; 21 июля 2000, Лидс, Англия) — норвежский футболист, нападающий английского клуба «Манчестер Сити» и национальной сборной Норвегии. Рекордсмен английской Премьер-лиги по голам за сезон (36).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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