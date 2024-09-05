Спортсменка, которая участвовала в ОИ-2024, умерла после ссоры с парнем

Бегунья из Уганды Чептегеи скончалась после нападения бойфренда

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Атлетка из Уганды Ребекка Чептегеи скончалась в больнице после нападения на нее бойфренда. Она участвовала в Олимпийский играх-2024, которые прошли этим летом в Париже.

Фото: unsplash.com by Hunter Johnson hjohnson02, PDM

Пару дней назад Ребекка попала в больницу в критическом состоянии. Парень облил ее бензином и поджег. История закончилась трагедией. Врачи не смогли спасти спортсменку, пишет "Матч ТВ".

Всего месяц назад 33-летняя Чептегеи бежала в марафоне на Олимпийских играх.

Уточнения



Уга́нда (англ. Uganda, суахили Uganda), официальное название — Респу́блика Уга́нда (англ. Republic of Uganda [rɪˈpʌblɪk ɒv jʊˈgændə], суахили Jamhuri ya Uganda [ʄamˈhuri ja uˈganda]) — государство в Восточной Африке. Входит в Содружество наций.

Граничит на севере с Южным Суданом, на западе — с Демократической Республикой Конго, на юге — с Руандой и Танзанией, на востоке — с Кенией. На юго-востоке омывается озером Виктория. Выхода к морю не имеет.

