Месси и Роналду не попали в список номинантов на "Золотой мяч"

В этом году футбольный мир потрясен новостью о том, что легендарные игроки Лионель Месси и Криштиану Роналду не были номинированы на престижную награду "Золотой мяч".
Они на протяжении последних двух десятилетий доминировали в мировом футболе и забирали множество трофеев, впервые отсутствуют в списке претендентов. С уходом двух легенд из списка номинантов, внимание фанатов переключится на новых звезд, которые будут бороться за этот престижный трофей.
В число претендентов попали: Холанд, Мбаппе, Винисиус, Кроос, Беллингхэм, Ямаль, Родри и многие другие, пишет "Матч ТВ".
«Золотой мяч» (фр
Криштиа́ну Рона́лду душ Са́нтуш Аве́йру (порт. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro; европейский португальский: [kɾiʃˈtjɐnu ʁoˈnaɫdu] ; род. 5 февраля 1985, Фуншал, Португалия) — португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба «Ан-Наср», капитан сборной Португалии. Чемпион Европы, пятикратный победитель Лиги чемпионов УЕФА. Считается одним из лучших футболистов всех времён.
Лионе́ль Андре́с Ме́сси Куччитти́ни (исп. Lionel Andrés Messi Cuccittini, испанское произношение: [ljoˈnel anˈdɾez ˈmesi] ; родился 24 июня 1987, Росарио, Аргентина) — аргентинский футболист, нападающий и капитан клуба MLS «Интер Майами», капитан сборной Аргентины. Чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Америки, победитель Финалиссимы, олимпийский чемпион. Считается одним из лучших футболистов всех времён.
За рулём важно сохранять спокойствие и трезво оценивать ситуацию, но это может быть непросто, особенно если сзади кто-то едет вплотную, а возможности пропустить такого водителя нет.