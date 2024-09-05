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Месси и Роналду не попали в список номинантов на "Золотой мяч"

Месси и Роналду прошли мимо списка номинантов на "ЗМ"
0:43
Спорт

В этом году футбольный мир потрясен новостью о том, что легендарные игроки Лионель Месси и Криштиану Роналду не были номинированы на престижную награду "Золотой мяч".

Месси и Роналду прошли мимо списка номинантов на "ЗМ"
Фото: flickr.com by gowestphoto, CC BY 2.0

Они на протяжении последних двух десятилетий доминировали в мировом футболе и забирали множество трофеев, впервые отсутствуют в списке претендентов. С уходом двух легенд из списка номинантов, внимание фанатов переключится на новых звезд, которые будут бороться за этот престижный трофей.

В число претендентов попали: Холанд, Мбаппе, Винисиус, Кроос, Беллингхэм, Ямаль, Родри и многие другие, пишет "Матч ТВ".

Уточнения

«Золотой мяч» (фр   lang="fr">Ballon d'Or, французское произношение: ​[balɔ̃ dɔʁ]) — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение «Золотого мяча» прошло в 1956 году. В 2010 году в результате соглашения между France Football и ФИФА награда была временно объеденена с наградой «Игрок года ФИФА» и называлась «Золотой мяч ФИФА». В 2016 году партнёрство France Football и ФИФА было прекращено, а ФИФА стала присуждать новую награду под названием The Best FIFA Men’s Player.
 

Криштиа́ну Рона́лду душ Са́нтуш Аве́йру (порт. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro; европейский португальский: [kɾiʃˈtjɐnu ʁoˈnaɫdu] ; род. 5 февраля 1985, Фуншал, Португалия) — португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба «Ан-Наср», капитан сборной Португалии. Чемпион Европы, пятикратный победитель Лиги чемпионов УЕФА. Считается одним из лучших футболистов всех времён.
 

Лионе́ль Андре́с Ме́сси Куччитти́ни (исп. Lionel Andrés Messi Cuccittini, испанское произношение: [ljoˈnel anˈdɾez ˈmesi] ; родился 24 июня 1987, Росарио, Аргентина) — аргентинский футболист, нападающий и капитан клуба MLS «Интер Майами», капитан сборной Аргентины. Чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Америки, победитель Финалиссимы, олимпийский чемпион. Считается одним из лучших футболистов всех времён.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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