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Не получается похудеть? Вы можете совершать эти неочевидные ошибки

Ошибки в диете, которые мешают похудеть
2:17
Спорт

Когда дело доходит до диеты, последнее, что вы хотите сделать, это сделать один шаг вперед и два шага назад. Очень важно иметь четкий план и избегать ошибок в диете, которые могут разрушить ваш прогресс в похудении. В конце концов, ваше время бесценно, и вы не хотите, чтобы ваши усилия пропали даром. Важно знать об этих вредных привычках для похудения, чтобы вы могли скорректировать их как можно скорее.

Ошибки в диете, которые мешают похудеть
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Вы можете быть удивлены, узнав, что некоторые повседневные привычки, которые вы можете считать полезными для вас, на самом деле приносят больше вреда, чем пользы. Мы поговорили с экспертами, чтобы получить представление о распространенных практиках, которые могут помешать вашему пути к снижению веса. От заблуждений о завтраке до напитков, читайте дальше, чтобы узнать девять ошибок в диете, которых следует избегать, если вы хотите настроить себя на успех. А затем ознакомьтесь с 20 худшими способами похудеть.

Недостаточное питание в течение дня

Вы можете совершить ошибку, не питаясь достаточно. Если есть слишком мало в течение дня, это может оказать противоположное влияние на ваш метаболизм, заставляя вас чувствовать себя более голодным.

Перекус на ночь

После долгого дня вполне естественно захотеть расслабиться и вознаградить себя угощением. Поздние перекусы могут саботировать ваши усилия по снижению веса в течение дня, что приводит к избытку калорий.

Недостаточное поступление клетчатки

Недостаточное добавление клетчатки в свой рацион является большой ошибкой, которая может свести на нет ваши усилия по снижению веса.

Если вы не включаете в рацион достаточное количество клетчатки, вы можете чувствовать голод, что может привести к ненужным перекусам и набору веса.

Несбалансированный завтрак

Все говорят, что завтрак — это самый важный прием пищи в течение дня, и это правда. Ежедневное употребление завтрака защищает от набора веса, потому что он насыщает вас, заставляя вас чувствовать меньше приступов голода и тяги к еде. Сбалансированный завтрак помогает регулировать уровень сахара в крови.

 

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи.

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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