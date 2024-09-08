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Упражнение, которое сжигает до 12 калорий в минуту — попробуйте прямо сейчас

Фитнес-эксперт назвала самое простое упражнение для похудения
1:11
Спорт

Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина назвала приседания самым простым и эффективным упражнением для похудения. В интервью для "КП Спорт" она подчеркнула, что правильная техника выполнения является ключевым фактором. Базовая стойка для приседаний включает параллельные стопы на ширине плеч, колени должны находиться над стопами, спина прямая, живот втянут, а руки могут быть на поясе или за головой.

Фитнес-эксперт назвала самое простое упражнение для похудения
Фото: flickr.com by Red CreaDeporte, CC BY 2.0

На вдохе нужно плавно опускаться, сгибая колени и перенося вес тела назад, словно садитесь на невидимый стул. Бедра должны быть параллельны полу или чуть ниже, а вес равномерно распределен на пятках и передних частях стоп.

На выдохе возвращайтесь в исходное положение.

Силина также отметила, что приседания позволяют сжигать от 8 до 12 калорий в минуту, но для достижения ощутимых результатов важно регулярно увеличивать нагрузку. Например, для снижения веса в области ягодиц, бедер и талии она рекомендует выполнять по 100 приседаний за один подход.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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