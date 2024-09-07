Эксперт рассказал, что вызывает увеличение объёма талии и как этого избежать

Фитнес-тренер назвал причины увеличения объёма талии

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Фитнес-тренер Денис Соломин назвал несколько причин, по которым талия может увеличиваться в объеме. В интервью для "Спорт-Экспресс" он отметил, что основными факторами являются неправильное питание, малоподвижный образ жизни, курение и употребление алкоголя.

Фото: flickr.com by PhotoAtelier, CC BY 2.0

Дополнительно, Соломин подчеркнул влияние стресса, депрессии и тревожности, а также несбалансированной диеты, которая не удовлетворяет потребности организма в макро- и микронутриентах.

По словам Соломина, избыточный жир в области живота не только ухудшает внешний вид, но и может стать причиной серьезных проблем со здоровьем.

Он перечислил такие заболевания, как болезни сердца, диабет, рак, а также ухудшение работы кровеносных сосудов и снижение качества сна.

Уточнения

Талия — сужение тела человека между грудной клеткой и тазом. Также другие значения:

Живо́т (общеславянское, от др.-рус. животъ «жизнь, имущество» из лат. vita «жизнь») — часть тела, представляющая собой брюшную полость и её стенки.

