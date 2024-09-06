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Поза кобры — не для всех! Тренер назвала главные противопоказания

Фитнес-тренер назвала противопоказания для позы кобры
1:01
Спорт

Фитнес-тренер Светлана Бутова перечислила противопоказания для выполнения позы кобры в йоге, отметив, что эта асана не рекомендуется во время беременности, начиная со второго триместра, и при менструации. Среди других противопоказаний — повышенная функция щитовидной железы, защемление и смещение межпозвоночных дисков, грыжи, заболевания позвоночника и острые воспалительные процессы.

Фитнес-тренер назвала противопоказания для позы кобры
Фото: flickr.com by PTPioneer, CC BY 2.0

Эти ограничения важны для предотвращения ухудшения состояния здоровья.

Вместе с тем, Бутова подчеркнула пользу позы кобры для здоровья. По её словам, эта асана положительно влияет на опорно-двигательный аппарат и внутренние органы, укрепляет мышцы спины, ягодиц и рук, а также способствует улучшению осанки за счёт "раскрытия" грудного отдела позвоночника.

Кроме того, поза кобры нормализует работу щитовидной железы и способствует улучшению психоэмоционального состояния.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния. В более узком смысле, йога — одна из шести ортодоксальных школ (даршан) философии индуизма.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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