Поза кобры — не для всех! Тренер назвала главные противопоказания

Фитнес-тренер назвала противопоказания для позы кобры

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Фитнес-тренер Светлана Бутова перечислила противопоказания для выполнения позы кобры в йоге, отметив, что эта асана не рекомендуется во время беременности, начиная со второго триместра, и при менструации. Среди других противопоказаний — повышенная функция щитовидной железы, защемление и смещение межпозвоночных дисков, грыжи, заболевания позвоночника и острые воспалительные процессы.

Фото: flickr.com by PTPioneer, CC BY 2.0

Эти ограничения важны для предотвращения ухудшения состояния здоровья.

Вместе с тем, Бутова подчеркнула пользу позы кобры для здоровья. По её словам, эта асана положительно влияет на опорно-двигательный аппарат и внутренние органы, укрепляет мышцы спины, ягодиц и рук, а также способствует улучшению осанки за счёт "раскрытия" грудного отдела позвоночника.

Кроме того, поза кобры нормализует работу щитовидной железы и способствует улучшению психоэмоционального состояния.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния. В более узком смысле, йога — одна из шести ортодоксальных школ (даршан) философии индуизма.

