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Почему талия может увеличиться в объёме? Ответил фитнес-эксперт

Талия может увеличиться из-за сбитого режима и бессонницы
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Спорт

Фитнес-тренер и специалист по осанке Денис Соломин назвал причины, которые приводят к увеличению отложений подкожного и висцерального жира в области талии.

Талия может увеличиться из-за сбитого режима и бессонницы
Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, PDM

Среди них: неправильное питание и пищевые привычки, сбитый режим сна и бессонница, малоподвижный образ жизни, курение и алкоголь.

"На то, что талия станет больше на несколько сантиметров, могут повлиять стресс, депрессия, тревожность и диета, которая не соответствует потребностям организма", — цитирует тренера "СЭ".

Еще размер талии зависит от генетики человека. По мнению эксперта, качать пресс для уменьшения объёма талии не стоит, так как эти упражнения убирают только жировые отложения, они тренируют поверхностные мышцы (прямую и косые мышцы живота).

Для уменьшения талии стоит комплексно работать со всем телом для того, чтобы улучшить осанку

Уточнения

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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