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Контракт Промеса с "Юнайтед" включает опцию бесплатного возвращения в "Спартак"

Соглашение Промеса с "Юнайтед" включает опцию возвращения в "Спартак"
0:38
Спорт

Бывший нападающий московского "Спартака" Квинси Промес подписал однолетний контракт с "Дубай Юнайтед".

Соглашение Промеса с "Юнайтед" включает опцию возвращения в "Спартак"
Фото: commons.wikimedia.org by Эдгар Брещанов, CC BY-SA 3.0

Интересно, что в его соглашении предусмотрена бесплатная опция возвращения в российский клуб "Спартак" зимой в случае получения разрешения на выезд из Эмиратов, пишет "СЭ".

Владельцем "Дубай Юнайтед" является миллиардер Сергей Ломакин. Президент клуба — бывший вратарь сборной Молдавии Илья Чебану, который играл за "Мордовию" и "Томь".

Напомним, что Промес ранее был под арестом в ОАЭ, его должны были депортировать в Нидерланды.

Уточнения

Кви́нси Анто́н Проме́с (нидерл. Quincy Anton Promes; род. 4 января 1992, Амстердам) — нидерландский футболист, атакующий полузащитник и нападающий. Выступал за сборную Нидерландов.
 

Сергей Александрович Ломакин (род. 23 августа 1973, Москва) — российский предприниматель и инвестор, миллиардер, по данным Forbes личное состояние Ломакина оценивается 3,4 млрд долларов. Сооснователь, генеральный директор сети магазинов «Копейка»; инвестор и совладелец сети магазинов «Монетка»; инвестор, совладелец, член Совета директоров сети обувных магазинов «ЦентрОбувь»; сооснователь сети магазинов фиксированных цен «Fix Price»; владелец российского футбольного клуба «Родина».

«Спарта́к» — российский футбольный клуб из Москвы. Основан 18 апреля 1922 года. Самый популярный российский клуб по исследованию «Яндекса», один из самых популярных футбольных клубов страны по исследованию ВЦИОМ. Входит в топ-20 самых популярных клубов Европы.
Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 4-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров (Кубка европейских чемпионов, Кубка обладателей кубков и Кубка УЕФА). Лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов. С советских времён распространено клише «„Спартак“ — народная команда».

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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