Контракт Промеса с "Юнайтед" включает опцию бесплатного возвращения в "Спартак"

Соглашение Промеса с "Юнайтед" включает опцию возвращения в "Спартак"

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Бывший нападающий московского "Спартака" Квинси Промес подписал однолетний контракт с "Дубай Юнайтед".

Фото: commons.wikimedia.org by Эдгар Брещанов, CC BY-SA 3.0

Интересно, что в его соглашении предусмотрена бесплатная опция возвращения в российский клуб "Спартак" зимой в случае получения разрешения на выезд из Эмиратов, пишет "СЭ".

Владельцем "Дубай Юнайтед" является миллиардер Сергей Ломакин. Президент клуба — бывший вратарь сборной Молдавии Илья Чебану, который играл за "Мордовию" и "Томь".

Напомним, что Промес ранее был под арестом в ОАЭ, его должны были депортировать в Нидерланды.

Уточнения

Кви́нси Анто́н Проме́с (нидерл. Quincy Anton Promes; род. 4 января 1992, Амстердам) — нидерландский футболист, атакующий полузащитник и нападающий. Выступал за сборную Нидерландов.





Сергей Александрович Ломакин (род. 23 августа 1973, Москва) — российский предприниматель и инвестор, миллиардер, по данным Forbes личное состояние Ломакина оценивается 3,4 млрд долларов. Сооснователь, генеральный директор сети магазинов «Копейка»; инвестор и совладелец сети магазинов «Монетка»; инвестор, совладелец, член Совета директоров сети обувных магазинов «ЦентрОбувь»; сооснователь сети магазинов фиксированных цен «Fix Price»; владелец российского футбольного клуба «Родина».



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