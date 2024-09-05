14 сентября в Москве проведут велогонку Cyclingrace "Москва". Регистрация уже открыта.
Участники гонки на велосипедах проедут по маршруту из Крылатского до улицы Михалковской через улицу Народного Ополчения, Алабяно-Балтийский тоннель и Большую Академическую — и обратно. Стартовый городок будет находиться на Гребном канале, пишет "Чемпионат".
Поучаствовать можно будет в групповой велогонке. Этот формат подойдет бывшим профессионалам и опытным велосипедистам.
Новичкам и любителям подготовили формат велозаезда, они смогут проехать дистанцию в 60 или 30 км (два и один круг) со скоростью 25-30 км/ч.
Регистрация на велозаезд уже открыта.
Велоспорт (в широком смысле слова) — перемещение по земле с использованием транспортных средств (велосипедов), движимых мускульной силой человека.
Велоспорт включает в себя такие дисциплины, как гонки на треке, шоссе, пересеченной местности, горный велосипед, соревнования на сверхдальние дистанции, соревнования в фигурной езде и игре в мяч на велосипедах — велополо и велобол и др. Велоспорт также является частью такого вида спорта как триатлон. Основная цель гоночных дисциплин — наиболее быстрое преодоление определённой дистанции (и ландшафта) на велосипеде.
Западные СМИ уже прозвали МиГ-31 "настоящим демоном скорости". Аналитики сходятся во мнении, что именно этот истребитель станет главной угрозой для американских F-16.