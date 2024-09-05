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На последнюю велогонку сезона в Москве от Cyclingrace открылась регистрация

Последняя велогонка в Москве пройдет 14 сентября
0:51
Спорт

14 сентября в Москве проведут велогонку Cyclingrace "Москва". Регистрация уже открыта.

Последняя велогонка в Москве пройдет 14 сентября
Фото: unsplash.com by Alesia Kazantceva, PDM

Участники гонки на велосипедах проедут по маршруту из Крылатского до улицы Михалковской через улицу Народного Ополчения, Алабяно-Балтийский тоннель и Большую Академическую — и обратно. Стартовый городок будет находиться на Гребном канале, пишет "Чемпионат".

Поучаствовать можно будет в групповой велогонке. Этот формат подойдет бывшим профессионалам и опытным велосипедистам.

Новичкам и любителям подготовили формат велозаезда, они смогут проехать дистанцию в 60 или 30 км (два и один круг) со скоростью 25-30 км/ч.

Регистрация на велозаезд уже открыта.

Уточнения

Велоспорт (в широком смысле слова) — перемещение по земле с использованием транспортных средств (велосипедов), движимых мускульной силой человека.
Велоспорт включает в себя такие дисциплины, как гонки на треке, шоссе, пересеченной местности, горный велосипед, соревнования на сверхдальние дистанции, соревнования в фигурной езде и игре в мяч на велосипедах — велополо и велобол и др. Велоспорт также является частью такого вида спорта как триатлон. Основная цель гоночных дисциплин — наиболее быстрое преодоление определённой дистанции (и ландшафта) на велосипеде.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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