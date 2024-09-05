Шведские болельщики собирают деньги на трансфер хоккеиста

ХК "Модо" попросил болельщиков собрать деньги на трансфер игрока

0:38 Your browser does not support the audio element. Спорт

Шведский хоккейный клуб "Модо" обратился к фанатам с просьбой собрать миллион крон (около 9 миллионов рублей). Эти средства необходимы на выкуп контракта воспитанника команды Маттиаса Норлиндера.

Фото: flickr.com by s.yume, CC BY 2.0

Всего за сутки клуб собрал более 500 тысяч крон, сообщает РИА Новости Спорт.

Сейчас Маттиас Норлиндер выступает в НХЛ за "Монреаль".

24‑летний игрок обороны, который начинал карьеру в "Модо", в межсезонье поддерживает форму в родном клубе. У команды и у хоккеиста существует взаимный интерес начать официальное сотрудничество.

Уточнения

Хокке́й (англ. hockey) — семейство игр на ледовой, тартановой, пластиковой, деревянной или травяной площадке, в котором две команды стараются поразить (мячом или шайбой) цель — ворота противника, используя клюшки. В каждой команде есть вратарь (иногда два вратаря, второй — запасной), который защищает ворота своей команды, и несколько полевых игроков. Существует много видов хоккея, такие как хоккей с шайбой, хоккей с мячом, хоккей на траве и другие.

В большинстве стран мира термин «хоккей» без уточнений относится к хоккею на траве, в то время как в США, Канаде, России и большинстве стран Восточной и Северной Европы этот термин обычно относится к хоккею с шайбой. В частности, во Всероссийский реестр видов спорта хоккей с шайбой включён под названием «хоккей», без уточнений.

