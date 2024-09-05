Дегтярев выразил отвращение к спортсменам-депутатам, сменившим спортивное гражданство

Дегтярев считает, что нужно поддерживать нейтральных спортсменов

1:04 Your browser does not support the audio element. Спорт

Министр спорта России Михаил Дегтярев выразил отвращение к тем спортсменам, которые сменили спортивное гражданство и заседают в Государственной думе РФ.

Фото: wikimapia by Sergey Korovkin 84, CC BY-SA 3.0

"Я уверен, это вызывает вопросы у подавляющего большинства граждан России", — цитирует его РБК Спорт.

Дегтярев заявил, что поддержку заслуживают те, кто выступает в нейтральном статусе и завоёвывает медали, несмотря на все трудности.

"Люди же, сменившие спортивное гражданство и заседающие потом в Госдуме, вызывают у меня брезгливость", — отметил министр спорта.

Депутат Госдумы Артур Таймазов в составе сборной Узбекистана взял золото Олимпиады по вольной борьбе в 2004 году и серебро — в 2000 году. Также он завоевал золото Игр 2008 и 2012 годов, однако лишился их из-за нарушения антидопинговых правил. Он стал первым в истории борцом, у которого забрали сразу две золотые олимпийские медали.

Уточнения

Арту́р Бори́сович Тайма́зов (узб. Artur Borisovich Taymazov; род. 20 июля 1979, Ногир, Северо-Осетинская АССР) — российский политический деятель, осетинский борец вольного стиля, выступавший за сборную Узбекистана. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, член Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, бывший заместитель председателя Комитета ГД РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи. Экс-секретарь Северо-Осетинского регионального отделения партии «Единая Россия».

Олимпийский чемпион 2004 года, серебряный призёр Олимпийских игр 2000 года, двукратный чемпион мира (2003, 2006), двукратный чемпион Азии (2000, 2011), трёхкратный чемпион Азиатских Игр (2002, 2006, 2010).





Михаи́л Влади́мирович Дегтярёв (род. 10 июля 1981, Куйбышев) — российский государственный, политический и общественный деятель. Министр спорта Российской Федерации с 14 мая 2024 года. Член Государственного совета Российской Федерации с 15 ноября 2021 года. Кандидат юридических наук (2020).



