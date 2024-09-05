Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ГАИ стала эвакуировать автомобили с улиц, где парковка не запрещена знаками
Учёные разработали метод создания гибридных квантовых состояний на основе света и глюкозы
Месси и Роналду прошли мимо списка номинантов на "ЗМ"
Датским компаниям разрешили не соблюдать антироссийские санкций ЕС
Российские туристы не тратят деньги вне отелей в Турции из-за санкций
Риелтор объяснил рост арендной платы дорогой ипотекой
У здания "Дапамога" в Вильнюсе появилась уничижительная надпись в адрес белорусов
Лавров: выплаты бюджетникам в Абхазии приостановили из-за «баланса обязательств
Волшебные прически, которые скинут вам 10 лет

Дегтярев выразил отвращение к спортсменам-депутатам, сменившим спортивное гражданство

Дегтярев считает, что нужно поддерживать нейтральных спортсменов
1:04
Спорт

Министр спорта России Михаил Дегтярев выразил отвращение к тем спортсменам, которые сменили спортивное гражданство и заседают в Государственной думе РФ.

Дегтярев считает, что нужно поддерживать нейтральных спортсменов
Фото: wikimapia by Sergey Korovkin 84, CC BY-SA 3.0

"Я уверен, это вызывает вопросы у подавляющего большинства граждан России", — цитирует его РБК Спорт.

Дегтярев заявил, что поддержку заслуживают те, кто выступает в нейтральном статусе и завоёвывает медали, несмотря на все трудности.

"Люди же, сменившие спортивное гражданство и заседающие потом в Госдуме, вызывают у меня брезгливость", — отметил министр спорта.

Депутат Госдумы Артур Таймазов в составе сборной Узбекистана взял золото Олимпиады по вольной борьбе в 2004 году и серебро — в 2000 году. Также он завоевал золото Игр 2008 и 2012 годов, однако лишился их из-за нарушения антидопинговых правил. Он стал первым в истории борцом, у которого забрали сразу две золотые олимпийские медали.

Уточнения

Арту́р Бори́сович Тайма́зов (узб. Artur Borisovich Taymazov; род. 20 июля 1979, Ногир, Северо-Осетинская АССР) — российский политический деятель, осетинский борец вольного стиля, выступавший за сборную Узбекистана. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, член Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, бывший заместитель председателя Комитета ГД РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи. Экс-секретарь Северо-Осетинского регионального отделения партии «Единая Россия».
Олимпийский чемпион 2004 года, серебряный призёр Олимпийских игр 2000 года, двукратный чемпион мира (2003, 2006), двукратный чемпион Азии (2000, 2011), трёхкратный чемпион Азиатских Игр (2002, 2006, 2010).
 

Михаи́л Влади́мирович Дегтярёв (род. 10 июля 1981, Куйбышев) — российский государственный, политический и общественный деятель. Министр спорта Российской Федерации с 14 мая 2024 года. Член Государственного совета Российской Федерации с 15 ноября 2021 года. Кандидат юридических наук (2020).
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Что делать, если сзади поджимает водитель: советы от ГАИ

За рулём важно сохранять спокойствие и трезво оценивать ситуацию, но это может быть непросто, особенно если сзади кто-то едет вплотную, а возможности пропустить такого водителя нет.

Что делать, если за вами едет слишком близко
Почему заправка АИ-95 бессмысленна, если двигатель рассчитан на АИ-92
Автолюбители теряют деньги, выбирая АИ-95 вместо АИ-92
Топ-3 самых милых кошачьих пород
Новая ФАБ-3000М54 с УМПК после испытаний готова разносить позиции боевиков ВСУ
Чем опасны для здоровья вентилятор и кондиционер Сергей Лебедев Самолёты МиГ-31БМ начинают охоту за американскими F-16 на Украине Дмитрий Плотников Ракетный удар по Полтаве: какие выводы сделает Зеленский после массовых смертей своих военных Андрей Николаев
Русские демоны скорости. Самолёты МиГ-31БМ станут настоящими убийцами американских F-16 на Украине
Закуска из баклажанов "как грибы": по вкусу её практически не отличишь от маринованных лесных грибочков
Узнайте, почему опытные огородники выбирают фацелию вместо горчицы
Узнайте, почему опытные огородники выбирают фацелию вместо горчицы
Последние материалы
ГАИ стала эвакуировать автомобили с улиц, где парковка не запрещена знаками
Учёные разработали метод создания гибридных квантовых состояний на основе света и глюкозы
Месси и Роналду прошли мимо списка номинантов на "ЗМ"
Датским компаниям разрешили не соблюдать антироссийские санкций ЕС
Российские туристы не тратят деньги вне отелей в Турции из-за санкций
Риелтор объяснил рост арендной платы дорогой ипотекой
У здания "Дапамога" в Вильнюсе появилась уничижительная надпись в адрес белорусов
Лавров: выплаты бюджетникам в Абхазии приостановили из-за «баланса обязательств
Волшебные прически, которые скинут вам 10 лет
Американский снайпер-ветеран приехал в Россию для помощи в СВО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.