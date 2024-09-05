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Игрок "Реала" Винисиус предложил лишить Испанию ЧМ по футболу из-за расизма

Винисиус: игроки на ЧМ не будут чувствовать себя комфортно из-за расизма
1:20
Спорт

Обострение расистских инцидентов в испанском футболе стало поводом для резкой реакции звезды "Реала" Винисиуса Жуниора. Бразильский нападающий выступил с предложением лишить Испанию права проводить Чемпионат мира по футболу, если ситуация в стране не изменится.

Винисиус: игроки на ЧМ не будут чувствовать себя комфортно из-за расизма
Фото: commons.wikimedia.org by Pazit Polak, CC BY 2.0

Футболист сделал такое заявление на фоне недавних случаев, когда на матчах "Реала" раздавались расистские оскорбления в его адрес.

"Если к 2030 году ситуация с расизмом не улучшится, то надо будет изменить место проведения ЧМ. Футболисты не будут чувствовать себя безопасно там, где могут пострадать от проявлений расизма", — заявил Винисиус.

По его словам, необходимо принимать меры уже сейчас, чтобы решить проблему расизма в спорте. Его призыв вызвал широкий резонанс как среди поклонников футбольного мира, так и среди спортсменов, многих из которых беспокоит эта проблема.

Футбольная ассоциация Испании и Ла Лига уже заявили о своих намерениях более активно бороться с расизмом на стадионах и улучшить меры по защите игроков.

"Я хочу сделать все возможное, чтобы ситуация изменилась, потому что в Испании большинство людей не расисты", — цитирует игрока РБК Спорт.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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