Обострение расистских инцидентов в испанском футболе стало поводом для резкой реакции звезды "Реала" Винисиуса Жуниора. Бразильский нападающий выступил с предложением лишить Испанию права проводить Чемпионат мира по футболу, если ситуация в стране не изменится.
Футболист сделал такое заявление на фоне недавних случаев, когда на матчах "Реала" раздавались расистские оскорбления в его адрес.
"Если к 2030 году ситуация с расизмом не улучшится, то надо будет изменить место проведения ЧМ. Футболисты не будут чувствовать себя безопасно там, где могут пострадать от проявлений расизма", — заявил Винисиус.
По его словам, необходимо принимать меры уже сейчас, чтобы решить проблему расизма в спорте. Его призыв вызвал широкий резонанс как среди поклонников футбольного мира, так и среди спортсменов, многих из которых беспокоит эта проблема.
Футбольная ассоциация Испании и Ла Лига уже заявили о своих намерениях более активно бороться с расизмом на стадионах и улучшить меры по защите игроков.
"Я хочу сделать все возможное, чтобы ситуация изменилась, потому что в Испании большинство людей не расисты", — цитирует игрока РБК Спорт.
За рулём важно сохранять спокойствие и трезво оценивать ситуацию, но это может быть непросто, особенно если сзади кто-то едет вплотную, а возможности пропустить такого водителя нет.