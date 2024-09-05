Российскую бегунью лишили серебра Олимпиады-2012 за допинг

Россиянку Томашову лишили серебра Олимпиады-2012 из-за допинга

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Российскую бегунью Татьяну Томашову лишили серебряной медали, завоеванной на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, после подтверждения положительной пробы на допинг.

Фото: commons.wikimedia.org by Anne Jea., CC BY-SA 4.0

Томашова, которая заняла второе место в беге на 1500 метров, стала очередным спортсменом, чьи достижения были перечеркнуты из-за нарушения антидопинговых правил. Специалисты обнаружили запрещенные вещества в образцах, изъятых у нее в ходе ретроспективных тестов.

Татьяна объявила о намерении обжаловать решение и продолжить борьбу за свою репутацию.

Срок дисквалификации 49-летней Томашовой, которая уже давно завершила карьеру, отсчитывается с 3 сентября, сообщает РБК Спорт.

Наша бегунья в Лондоне стала четвертой, однако после дальнейших дисквалификаций двух турецких спортсменок за допинг поднялась на второе место.

Уточнения

Татьяна Ивановна Томашова (род. 1 июля 1975, Пермь) — российская легкоатлетка, двукратная чемпионка мира, чемпионка Европы и серебряный призёр летних Олимпийских игр 2004 года.



До́пинг (англ. doping, от англ. dope — применять наркотики) в спорте — это употребление запрещённых способов, методов или препаратов (в том числе биологически активных веществ), повышающих спортивные результаты. Применение допинга нарушает олимпийский принцип честной игры, поскольку ставит соперников в неравные условия, оказывает побочный эффект на организм. Для выявления его применяются специальные методы обнаружения.



