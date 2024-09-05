Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
JPMorgan опроверг слухи о скорой кончине доллара
Открытие в нейробиологии: что происходит в мозге во время потери сознания
Готовим нежные печёные яблоки с творогом
Советы, как предотвратить появление моли
ВОЗ: использование смартфонов не влияет на развитие рака мозга
Бардачок: что нельзя в нём хранить и почему
Кардиолог Иванов назвал храп неочевидным признаком сердечной недостаточности
Почему кошка отказывается пить из миски
Реальность против мифов: можно ли смешивать огурцы и помидоры

Российскую бегунью лишили серебра Олимпиады-2012 за допинг

Россиянку Томашову лишили серебра Олимпиады-2012 из-за допинга
0:57
Спорт

Российскую бегунью Татьяну Томашову лишили серебряной медали, завоеванной на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, после подтверждения положительной пробы на допинг.

Россиянку Томашову лишили серебра Олимпиады-2012 из-за допинга
Фото: commons.wikimedia.org by Anne Jea., CC BY-SA 4.0

Томашова, которая заняла второе место в беге на 1500 метров, стала очередным спортсменом, чьи достижения были перечеркнуты из-за нарушения антидопинговых правил. Специалисты обнаружили запрещенные вещества в образцах, изъятых у нее в ходе ретроспективных тестов.

Татьяна объявила о намерении обжаловать решение и продолжить борьбу за свою репутацию.

Срок дисквалификации 49-летней Томашовой, которая уже давно завершила карьеру, отсчитывается с 3 сентября, сообщает РБК Спорт.

Наша бегунья в Лондоне стала четвертой, однако после дальнейших дисквалификаций двух турецких спортсменок за допинг поднялась на второе место.

Уточнения

Татьяна Ивановна Томашова (род. 1 июля 1975, Пермь) — российская легкоатлетка, двукратная чемпионка мира, чемпионка Европы и серебряный призёр летних Олимпийских игр 2004 года.

До́пинг (англ. doping, от англ. dope — применять наркотики) в спорте — это употребление запрещённых способов, методов или препаратов (в том числе биологически активных веществ), повышающих спортивные результаты. Применение допинга нарушает олимпийский принцип честной игры, поскольку ставит соперников в неравные условия, оказывает побочный эффект на организм. Для выявления его применяются специальные методы обнаружения.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Что делать, если сзади поджимает водитель: советы от ГАИ

За рулём важно сохранять спокойствие и трезво оценивать ситуацию, но это может быть непросто, особенно если сзади кто-то едет вплотную, а возможности пропустить такого водителя нет.

Что делать, если за вами едет слишком близко
Почему заправка АИ-95 бессмысленна, если двигатель рассчитан на АИ-92
Автолюбители теряют деньги, выбирая АИ-95 вместо АИ-92
Топ-3 самых милых кошачьих пород
Новая ФАБ-3000М54 с УМПК после испытаний готова разносить позиции боевиков ВСУ
Чем опасны для здоровья вентилятор и кондиционер Сергей Лебедев Самолёты МиГ-31БМ начинают охоту за американскими F-16 на Украине Дмитрий Плотников Ракетный удар по Полтаве: какие выводы сделает Зеленский после массовых смертей своих военных Андрей Николаев
Как бороться со слизнями в саду: советы
Узнайте, почему опытные огородники выбирают фацелию вместо горчицы
Авантюра Киева закончена. В Курской области полностью остановлено движение ВСУ
Авантюра Киева закончена. В Курской области полностью остановлено движение ВСУ
Последние материалы
Почему кошка отказывается пить из миски
Реальность против мифов: можно ли смешивать огурцы и помидоры
Молдавия запасла 170 млн кубометров газа
Польза "Омеги-3" для здоровья женщин
Туроператоры Турции предложили меры для увеличения потока российских туристов
Политолог Ищенко: Киев применит F-16 для массированного удара по России
Рыночная динамика цен на китайские кроссоверы
5 простых способов преобразить съёмную квартиру без ремонта
Как правильно собирать свёклу, чтобы она хранилась дольше
Как избавиться от тёмных кругов без косметики: лосось и шоколад
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.