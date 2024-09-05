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Шарапову предложили ввести в Зал теннисной славы

Марию Шарапову могут ввести в Зал теннисной славы
0:51
Спорт

Четырехкратная победительница турниров Grand Slam и одна из самых известных теннисисток Мария Шарапова была номинирована на введение в Зал теннисной славы.

Марию Шарапову могут ввести в Зал теннисной славы
Фото: commons.wikimedia.org by Tourism Victoria from Australia, CC BY 2.0

Она закончила карьеру в 2020 году, оставив за собой впечатляющий след в истории тенниса. Мария завоевала 36 титулов на профессиональном уровне, в том числе титулы обоих турниров Большого шлема и олимпийское золото в 2012 году.

Процедура включения в Зал славы осуществляется ежегодно, и имя номинанта рассматривается специальным комитетом.

Новые члены Зала славы будут объявлены в октябре. Конкурентами российской теннисистки стали американцы Боб и Майк Брайаны и Даниэль Нестор из Канады, пишет РБК Спорт.

Уточнения

Международный зал теннисной славы (англ. International Tennis Hall of Fame) — зал теннисной славы и музей, основанный в 1954 году американцем Джеймсом ван Аленом.

Мари́я Ю́рьевна Шара́пова (род. 19 апреля 1987[…], Нягань, РСФСР, СССР[…]) — российская теннисистка.
Экс-первая ракетка мира, победительница пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде в 2004—2014 годах, одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым «карьерным шлемом» (выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы), одна из лидеров по рекламным заработкам среди спортсменов мира. В 2005 году удостоена звания Заслуженный мастер спорта России, в 2012 году — награждена двумя медалями «За заслуги перед Отечеством» за высокие достижения в области физической культуры и спорта.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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