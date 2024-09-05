Хоккеист Драйзайтль подписал восьмилетний контракт с "Эдмонтон Ойлерз"

Драйзайтль продолжит свою карьеру в составе "Эдмонтон Ойлерз"

1:04 Your browser does not support the audio element. Спорт

Звезда хоккея Леон Драйзайтль, один из главных нападающих команды "Эдмонтон Ойлерз", продолжит свою карьеру в составе клуба.

Фото: commons.wikimedia.org by Fanny Schertzer, CC BY-SA 3.0

Руководство "Ойлерз" объявило о подписании нового контракта с 28-летним немецким форвардом, который рассчитан на восемь лет.

Соглашение начнет действовать с сезона 2025/26.

Немецкий форвард будет самым высокооплачиваемым хоккеистом в НХЛ, сообщает РБК Спорт.

Это решение подчёркивает намерение клуба построить вокруг Драйзайтля сильную команду, способную бороться за Кубок Стэнли.

Драйзайтль в прошлом сезоне стал обладателем награды Трофея Арта Росса, набрав 110 очков.

Генеральный менеджер "Ойлерз" отметил важность подписания этого контракта.

Фанаты "Эдмонтон Ойлерз" встречают эту новость с энтузиазмом, надеясь, что Драйзайтль и его партнеры смогут вывести команду на новый уровень в предстоящих сезонах.

Уточнения

Леон Драйзайтль (нем. Leon Draisaitl; 27 октября 1995, Кёльн, Германия) — профессиональный немецкий хоккеист, выступающий на позиции центрального нападающего за клуб Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз». На драфте НХЛ 2014 года выбран «Эдмонтоном» под общим 3-м номером.



«Э́дмонтон О́йлерз» (англ. Edmonton Oilers) — канадский профессиональный хоккейный клуб, выступающий в Национальной хоккейной лиге. Пятикратный обладатель Кубка Стэнли (1984, 1985, 1987, 1988, 1990) и двукратный обладатель Президентского Кубка (1986, 1987). Клуб базируется в городе Эдмонтон, провинция Альберта, Канада.

